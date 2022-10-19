快訊

男大生被控偷耳機含冤而死？他指相關報導存在這些問題

好市多「699海鮮組合」挨批回收食物 內行人：國外很常見

軋空加當沖買盤 這檔個股爆量鎖漲停

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

台股近期仍維持低檔整理格局，多數個股也是小幅反彈居多，但系統廠商華經（2468）近日在軋空力道加強，再加上當沖交易比重衝高至6至7成下，近日股價連續走強，今（19）日盤中股價寫波段新高並強勢鎖住漲停板，盤中漲停委買張數多達逾1萬張。

近台股大盤弱勢，盤面以個股表現居多，其中，系統廠商華經先前股價隨大盤下滑之後，低檔空單連續增加，至昨（18）日為止，融券空單已經連續5個交易日，多空對做下，軋空力道也順勢而起，融券張數為692張。

此外，在股價短線趨於活絡之後，當沖買盤也趁勢進場，昨（18）日該股成交量10582張，當沖張數達7363張，當沖比重高達69.58%；該股17日的當沖比重更高達70.49%。

今日早盤該股跳空開高之後，股價隨即放量鎖住漲停板，融券空單幾乎沒有回補機會，盤中華經鎖住漲停價22.2元，漲停價委買單量並一度高達逾1萬張，軋空氣勢相當強勁，同時今日該股衝上漲停板後，股價也寫下波段新高，後市有機會挑戰前波高點23.85元。

漲停 當沖 融券

延伸閱讀

台股站上萬三！投顧：美股若續彈 大盤挑戰月線反壓

這檔ETF績效勝0050…配息大方還連動大盤 專家：低調的強者！

台積電破400還有百元下跌空間？ 分析指「別進場接刀」引論戰

股市大崩盤他慘賠四百萬 只夠「再撐三個月房貸」網慘求救：怎麼辦？

相關新聞

10/19【早晨財經速解讀】鴻海電動車明後年量產 股價不跌有原因? 網飛財報優於預期 道瓊漲200點 反彈能持續?

鴻海（2317）科技日昨天登場，鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉出席，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮為特別貴賓，會中首度公開量產版電動車Model C、跨界小休旅Model B與電動皮卡Model V；劉揚偉重申，未來十年將以ＣＤＭＳ（委託設計製造服務）商業模式站穩一席之地，2025年拿下全球百分之5市占率，屆時達成電動車營收一兆元目標。他強調不做品牌，不與客戶競爭，希望有一天能為特斯拉造車。

股市好冷 1月~9月平均每日成交金額年減37.4%

近來台股一片慘綠，主計總處發布國情統計通報顯示，依證券交易所及櫃檯買賣中心統計，今年9月我國上市櫃股票平均每日成交金額2...

百里侯選戰近 法人：台股探底 存股迎反轉

地緣政治風險，各國央行持續升息，近期美國大型科技股急漲急跌反覆出現，台股於萬三關卡亦呈現多空攻防，11月百里侯選戰進入倒...

台股開盤跌28點 台積電股價開盤跌3元

台股今(19)日開盤下跌28.33點，開盤指數13,096.35點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價404元。

軋空加當沖買盤 這檔個股爆量鎖漲停

台股近期仍維持低檔整理格局，多數個股也是小幅反彈居多，但系統廠商華經（2468）近日在軋空力道加強，再加上當沖交易比重衝...

百里侯選戰近 台股探底段存股迎反轉

地緣政治風險，各國央行持續升息，近期美國大型科技股急漲急跌反覆出現，台股於萬三關卡亦呈現多空攻防，11月百里侯選戰進入倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。