軋空加當沖買盤 這檔個股爆量鎖漲停

台股近期仍維持低檔整理格局，多數個股也是小幅反彈居多，但系統廠商華經（2468）近日在軋空力道加強，再加上當沖交易比重衝高至6至7成下，近日股價連續走強，今（19）日盤中股價寫波段新高並強勢鎖住漲停板，盤中漲停委買張數多達逾1萬張。

近台股大盤弱勢，盤面以個股表現居多，其中，系統廠商華經先前股價隨大盤下滑之後，低檔空單連續增加，至昨（18）日為止，融券空單已經連續5個交易日，多空對做下，軋空力道也順勢而起，融券張數為692張。

此外，在股價短線趨於活絡之後，當沖買盤也趁勢進場，昨（18）日該股成交量10582張，當沖張數達7363張，當沖比重高達69.58%；該股17日的當沖比重更高達70.49%。

今日早盤該股跳空開高之後，股價隨即放量鎖住漲停板，融券空單幾乎沒有回補機會，盤中華經鎖住漲停價22.2元，漲停價委買單量並一度高達逾1萬張，軋空氣勢相當強勁，同時今日該股衝上漲停板後，股價也寫下波段新高，後市有機會挑戰前波高點23.85元。