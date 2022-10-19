股市好冷 1月~9月平均每日成交金額年減37.4%

近來台股一片慘綠，主計總處發布國情統計通報顯示，依證券交易所及櫃檯買賣中心統計，今年9月我國上市櫃股票平均每日成交金額2,450億元，較去年同月減33%，已連續九個月負成長。

累計1月~9月上市櫃股票總成交金額為55兆元，較去年同期減36.7%，平均每日成交3,025億元，減37.4%。

按投資人類別觀察，我國上市櫃股票成交金額以本國自然人所占比重最高，近年均在六成以上，今年1月~9月為 61.8%， 較去年同期減少7.9個百分點，本國法人占比為9.8%，增1.8個百分點，外資 (僑外法人及外國自然人)占 28.4%，增6.2個百分點。

今年9月底國際主要股市與去年9月底相較，我國集中市場加權股價指數跌20.7%，OTC股價指數跌16.1%，其他國際主要股市亦多呈跌勢。

香港恆生指數、南韓綜合指數及美國那斯達克綜合指數分別下跌29.9%、29.8%及26.8%，上海綜合指數、道瓊工業指數及日本日經指數跌幅均達一成以上，倫敦金融時報指數跌2.7%，惟新加坡海峽時報指數漲1.4%。