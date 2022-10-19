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10/19【早晨財經速解讀】鴻海電動車明後年量產 股價不跌有原因? 網飛財報優於預期 道瓊漲200點 反彈能持續?
鴻海（2317）科技日昨天登場，鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉出席，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮為特別貴賓，會中首度公開量產版電動車Model C、跨界小休旅Model B與電動皮卡Model V；劉揚偉重申，未來十年將以ＣＤＭＳ（委託設計製造服務）商業模式站穩一席之地，2025年拿下全球百分之5市占率，屆時達成電動車營收一兆元目標。他強調不做品牌，不與客戶競爭，希望有一天能為特斯拉造車。
昨天也是郭台銘72歲生日，他親自駕乘著紅色Model B登場。郭台銘說，電動車對台灣來講是有代表領先型、指標意義的產品禮物，也宣告鴻海將由「製造轉為科技」。
他說，未來鴻海一定會重新定義電動車產業，提供駕駛者安全又舒適的交通移動工具。台積電前營運長蔣尚義昨也低調現身會場，出席鴻海研究院HIT前瞻技術論壇，被問到美中科技戰升級，僅表示自己是工程師，並認為這是政治問題，不是技術問題。
美國股市周二連續二日收高，延續上個交易日從接近超賣水準反彈走勢，高盛和洛克希德馬丁穩健財報減輕投資人對業績疲軟的疑慮。
標普500指數上漲42.03點，漲幅1.1%，至3719.98點；道瓊工業指數上漲337.98點，漲幅1.1%，至30523.80點；科技股集中的那斯達克綜合指數上漲96.60點，漲幅0.9%，至10772.40點。儘管走高，美股三大指數仍處於熊市，即較近期高點下跌20%或更多。
美國10年期公債殖利率周二從前一天的4.012%降至3.996%。
高盛集團(Goldman Sachs)上漲2.3%，該公司表示上季財報獲利下降，但仍高於目標。洛克希德-馬丁公司大漲8.7%，至431.84美元，該國防公司獲利上揚，並維持全年財測不變。
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