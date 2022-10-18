證交所：持續辦理投資講座 提振台股量能

臺灣證券交易所表示，為讓投資人了解集中交易市場產品投資策略，以及新上路的交易制度，持續與元大、元富、永豐金、日盛、華南永昌等證券商，以及國泰、群益、富邦等投信公司合辦投資講座。

這17場投資講座自8月11日起陸續於台北、台中、台南，以及高雄等地舉辦，根據排程，台北場至年底前還有六場，台中、台南、高雄則有1至2場不等，詳細場次資訊請點閱 https://www.twse.com.tw/zh/news/eventDetail/ff80808181b88f0f0181f06b094600f4。

證交所表示，每場課程都邀請證券商/投信公司專業經理人主講，針對上市商品投資策略或總體經濟展望等議題做說明。

此外，證交所以「2022年交易新制宣導」為主題，向投資人介紹相關交易新制實施內容。

證交所表示，各場次時間地點若有異動將於網站更新，參與講座前請再次點閱查詢。

台北場於本公司影音傳播網https://webpro.twse.com.tw/ 及youtube平台同步播出，親自參與講座敬請全程配戴口罩。