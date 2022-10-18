國泰證10月投資氣象觀測站：市場震盪宜「股債各半」

全球股市在美國聯準會（Fed）升息下呈現明顯動盪，國泰證券對全球股市與商品市場進行10月觀察，認為各國央行在持續升息環境中，紛紛採取不同對應政策，如歐洲央行表示，經濟成長雖已明顯放緩，但將繼續升息以避免通膨成為長期現象，日本央行則維持基準利率目標不變，以及中國為了維持經濟穩定，將保持寬鬆貨幣政策路徑等。

國泰證券建議，投資人在各國資訊紛雜的2022年第4季，不妨以「股、債各半」進行布局，在市場動盪期間應為較佳的投資策略。

國泰證券針對2022年10月全球主要股市及商品進行觀察，「歐美」國家受惠於第4季美國期中大選、歐美節慶效益等，投資亮點將浮出檯面，「日本」則因新冠疫情趨緩、旅遊大幅回溫，觀光匯兌需求增加等因素，使市場有望回溫。另外，「美元」因Fed連續升息而持續呈現強勢，因此，對歐美、日本市場及美元抱持「正向」看法。

「中國」則受新冠疫情政策反覆、極端氣候與房地產市場收縮等影響，經濟恢復不如預期；「新興市場」也需投資人特別留意，當Fed積極升息，「新興市場」在股市發展上相比於成熟市場較為不利，其中又以位在俄烏戰爭熱區的「新興歐洲」衝擊較大，故國泰證券對中國、歐亞新興市場持較為「保守」的立場看待。

觀察全球第4季股債市場，股市方面，在Fed鷹派升息態勢及上述第四季歐美時節背景中，建議投資人可關注六大產業，包括升息環境下具營運優勢的「能源」、「工業」與「金融」等相關產業，由節慶題材所帶動之「核心、非核心消費」產業，以及因升息已持續一段時間，歷經大幅修正的「資訊科技」類股，有望浮現投資機會。

另外，關於債券市場，在Fed連續升息下，美債殖利率攀升，加上美元仍強勢，使得新興市場貨幣貶值且不利於新興債市發展。

另一方面，升息循環逐步進入尾聲，也為中長期債券投資帶來機會，國泰證券建議投資人，可多關注「投資等級債」相關標的，並避開受殖利率升高而影響的「高收益債」及美元計價的「新興市場債」，以減少不必要的損失。

國泰證券表示，2022年末是市場消息紛亂後的關鍵轉變時機，建議投資人應多加觀察全球局勢的變化，避免過於保守的思維，找尋投資契機。國泰證券也建議投資人不妨可多加利用國內券商提供之「複委託」海外投資功能，利用便利投資管道與優惠服務來調整投資布局，為理財做更詳盡的規劃。