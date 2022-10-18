台股上漲158.63點 三大法人賣超23.61億元

美股四大指數周一上漲，台股今（18）日同步開高，但一度漲幅縮小，隨著美國期指突然揚升，帶動加權指數重新上衝，終場收在13,124.68點，上漲158.63點，成交量1,980.72億元；三大法人賣超23.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.13億元，投信賣超18.58億元，自營商買超（合計）32.11億元，其中自營商（自行買賣）買超25.65億元，自營商（避險）買超6.45億元。

今台積電（2330）收407元，漲幅2.52%；聯發科（2454）收588元，漲幅1.73%。金融、塑化止跌反彈，富邦金（2881）大漲逾3%，收50.5元，國泰金（2882）、兆豐金（2886）漲幅逾1%，南亞（1303）表現強勢，上漲逾3%，收66.8元，台聚（1304）漲幅逾4%。鋼鐵股中中鋼構大漲超過8%，宣布實施庫藏股的燁輝（2023）也上漲5.9%。近期股價走強的面板股今稍作休息，群創（3481）、友達（2409）小漲，也是今天成交量前兩名。大盤收在13,124.68點，漲幅1.22%。