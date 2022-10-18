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高價股上下震盪 台股一度剩三千金
國際情勢不穩，市場信心不足，矽智財（IP）廠力旺（3529）今（18）日股價開盤衝上1,080元，隨後不敵賣壓湧現，最低下殺至995元，一度失守1000元大關，導致台股僅剩三千金。
標普500指數全面走高，擺脫200周均線。截至收盤，標普500指數上漲2.7%，報3,677.95點；道瓊工業指數上漲550.99點，漲幅1.9%，報30,185.82點；那斯達克綜合指數大漲3.4%，報10,675.8點。
儘管在美股收高下，台股早盤走高，大漲逾百點，站上萬三關卡，但盤中又不敵賣壓，漲幅收斂，台股在萬三關卡上下震盪。
近日受股價波動影響，高價股股價波動大。股王大立光（3008）一度站上1,830元，但仍不敵賣壓，面臨1,800元保衛戰；股后信驊（5274）在法人看好第四季營運下，開盤站上1,730元，盤中亦不敵賣壓湧現，最低跌至1,635元；旭隼（6409）則面臨1,300元保衛戰。
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