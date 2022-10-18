玻璃陶瓷指數勁揚3% 台玻成主力

台股今（18）日上演萬三保衛戰，盤中股價一度下探112,978點，不過有多方逢低進場承接，帶動大盤回到萬三之上，盤面上電、金、傳皆有資金湧入，其中，玻璃陶瓷指數強漲3%，表現強勢。

玻璃陶瓷指數主要由台玻（1802）集中拉抬，台玻今日開低走高，盤中上漲4.3%，股價最高來到19.35元，拉出一根長紅K，留下影線，並且站上半年線，距離收復年線22.08元還有一段距離。

此外還有冠軍，中釉（1809）盤中上漲超過2%，中釉漲幅更逼近3%。觀察冠軍股價表現，上次回到10元大關已是7月的事，近月股價表現皆疲弱無力。法人表示，冠軍（1806）股價反映其基本面表現，9月營收呈現月減與年減，今日受惠整體玻璃陶瓷族群走揚，股價才有所表現。

中釉則在午後逐漸出現買單敲進，股價衝上12.3元，站上半年線。持續挑戰收復近月高點12.8元與年線13.38元。而凱撒衛（1817）也在平盤之上小漲0.7%表現。