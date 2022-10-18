台股反彈弱弱的？法人說先看這個利空消化

美股周一大舉反彈收紅，激勵台股今（18）日開高收復萬三，但盤中一度漲幅收斂，其後再隨美國期指上漲發動攻勢，指數再往上拉升，但相對美國道瓊工業指數率先站上月線，台股的反彈似乎弱弱的，法人認為，除了市場信心脆弱外，主要是受到美國對半導體新禁令的影響，建議現階段宜保守因應，靜待利空消化。

美股周一收紅，道瓊工業指數上漲550.99點，漲幅1.9%，收在30,185.82點；那斯達克綜合指數大漲3.4%，收10,675.8點；標普500指數上漲2.7%，收3,677.95點；費城半導體指數上漲2.28%。

美股反彈，台股早盤以13,075.05點開高，一度拉升至13,143.15點，但盤中漲幅收斂，一度壓回至12,978.13點，午盤過後再往上拉升；台股一度開高走低，雖仍守住紅盤，但反彈氣勢偏弱，尤其是矽智財、IC設計股走弱，拖累大盤的表現。

法人認為，市場信心不足，外資賣超持續，加上美中科技戰等因素，都對台股的表現造成影響，相對美國道瓊工業指數率先站上月線，韓股也在盤中站上月線，台股的反彈並不強，到底台股還會不會再往下探底，或是可以向上出現一波反彈？法人坦言，雖可望震盪反彈，但預期僅是小彈，幅度不會太大，主要是因美國對中國大陸的半導體新禁令，衝擊台股半導體股的表現，成為近期拖累大盤的主要關鍵。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股開高後走低，主要是受到美國對高階半導體的禁令影響，認為在半導體利空消化前仍存有風險，因此市場信心脆弱下，容易在開高時先行減碼，他認為，目前先邊走邊看，在未有明顯的帶量上攻買盤出現前，保守因應；現階段先靜待落底，在沒有明顯底部出來前，應先停看聽。

證券分析師黃漢成認為，台股目前應可望震盪整理，但反彈幅度應不會太大，反彈先看月線，他表示，除了美國對中國大陸半導體禁令的影響外，還有半導體庫存修正，目前應保守操作。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股結構不好，影響台股的表現，但是市場對美國晶片禁令的影響似是過度反應，股票在經過大幅度修正後，目前再殺低的意義不大，但是台股要有像樣的反彈，一定要先等利空測試結束，且要看美股的表現，美股好，台股才有機會。