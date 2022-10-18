10/18【早晨財經速解讀】0056明除息 殖利率8%好選擇?陽明長榮明年不剔除?鄭州半封城 特斯拉股價腰斬
「元大高股息(0056)」17日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣2.1元，後續參與配息重要時程：10/18為除息前最後買進日，10/19進行除息交易，11/22發放配息。
0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，至2021年完成年年填息紀錄，今年將挑戰連續12年填息紀錄。
截至10/14，0056過去一年受益人數成長29.3萬，規模增加569億，最新受益人數達81.5萬人，規模1,591億元，反映台股高股息ETF的蓬勃發展。
為什麼0056的殖利率表現得特別亮眼？當然跟現階段股價下跌有所關聯，而用成分股來判斷就沒有那麼樂觀了，因為0056前幾大的成分股當中，陽明（2609）和長榮（2603）佔0056接近10％的權重。
「雖然說今年航運股也賺得不差，只是沒有去年好，但航運股今年股價跌很兇，導致明年殖利率預計隨便都是10-20％起跳，幾乎敢肯定，航運股0056沒有理由剃除，所以沒有意外的話，陽明和長榮明年一定還會在0056成分股當中；而友達（2409）和群創（3481）面板股，明年就不一定還會在0056裡面了，因為今年獲利不好，明年配息發不出來，就會被剃除了。」
在美國股市拋售潮重創科技業之際，電動車大廠特斯拉（Tesla）也難倖免，股價已比去年11月歷史高點大跌約50%，但特斯拉本身也面臨一大堆問題，包括富國銀行稱其車輛需求面臨不確定性。
特斯拉14日股價收跌7.6%至204.99美元，大約只剩去年11月4日最高紀錄收盤價409.97美元的一半，市值也下滑至6,420億美元。
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