股匯雙殺！這兩檔股價逆勢收紅 居外資買超冠亞軍

台股今（17）日收在12,814.82點，下跌162.07點，新台幣兌美元匯率以31.997元作收，貶值1.13角，上午盤中曾貶破32元關卡，一度貶值至32.015元，股匯雙殺，外資賣超87.63億元，報價喊漲的面板股大漲，另外，連日來大跌的航空股也出現反轉，華航（2610）逆勢收紅，都成為外資大買標的，統計外資今日買超前十大個股中，華航、長榮航（2618）分居前兩大，合計獲外資買超56,869張。

台股今日以12,988.83點開低，一度下滑至12,814.82點，午盤過後指數往上拉升，跌幅收斂，但仍失守萬三關卡，收盤跌幅1.23%，盤面上，友達（2409）、群創（3481）為多頭抗跌指標，終場友達收18元，漲幅4.95%，群創收12.95元，漲幅5.71%。

另外，上周二以持續重挫的航空股則是開低走高的表現，華航翻紅收在17.15元，漲幅1.47%，長榮航盤中一度翻紅至24.5元，終場收24.25元，下跌0.1元，跌幅收斂至0.41%，航空股上周二以來持續下跌，華航收紅終止連四跌。

台股盤中一度大跌逾200點，終場跌幅收斂，三大法人合計賣超100.87億元，包括外資賣超87.63億元，投信賣超8.78億元，自營商賣超（合計）4.45億元；另外，匯市也是貶值表現，終場收31.997元，貶值1.13角，今日上午新台幣以31.930元開出，盤中最高31.930元，最低32.015元，貶破32元關卡。

股匯雙殺下，外資賣超87.63億元，統計外資賣超前十大個股依序是元大高股息（0056）、長榮、台積電（2330）、聯電（2303）、開發金（2883）、台泥（1101）、國泰金（2882）、元大台灣50（0050）、鴻海（2317）、華新（1605）等；外資賣超長榮18,611張，賣超台積電15,681張，賣超聯電13,843張。

不過，外資逆勢買超股中，航空股、面板股都是大買的標的，統計今日外資買超前十大個股依序是華航、長榮航、群創、友達、日月光投控（3711）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）、國泰永續高股息、第一金（2892）、燿華（2367）等；華航居外資買超冠軍，單日獲外資買超30,622張，其次是買超長榮航26,247張。

面板股在減資後恢復買賣，加上電視面板報價止跌上漲，推升面板股的表現，今日也是外資買超標的，群創居外資買超第三大，獲外資買超23,818張，友達居外資買超第四大，獲外資買超15,588張。