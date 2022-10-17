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台股近期波動大 證交所將密切注意相關情勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期國際政經局勢動盪，主要受到美國聯準會升息腳步、地緣政治風險、資金流動及企業展望變數等因素影響，衝擊投資人信心，引發台股波動加劇。臺躥證券交易所提醒，臺灣上市公司具高度韌性且臺灣經濟前景尚溫和，投資人應理性面對股市漲跌，審慎操作。

雖然近期股市波動較劇，臺灣上市公司營收仍持續成長，全體上市公司今年9月營收較去年同期成長10%，累計營業收入較去年同期成長9.6%，營收成長家數仍超過6成，展現台灣上市公司的穩健實力。另外，國際貨幣基金（IMF）甫公布2022年世界經濟展望秋季報告中，下修全球9成國家經濟成長率，卻反向上調台灣2022年預估經濟成長率0.1%至3.3%，顯示台灣經濟結構轉型漸具成效，在通膨陰霾及地緣政治衝擊下更具韌性。

證交所將密切注意相關國際局勢對台股市場之影響，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定市場措施，而證交所亦會督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分的資訊。

上市公司 營收

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