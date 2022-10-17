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股匯雙殺…權值、航運股殺聲隆隆 台股跌162點收12,966點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

台股今（17）日股匯雙殺，盤中新台幣貶破32元，加權指數跌破萬三大關，科技權值股和航運族群殺聲隆隆，惟電動車、車電概念股以及面板股表現有撐。加權指數終場下跌162.07點，收12,966.05點，成交量2,067.31億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，今日市場仍然擔憂美國聯準會升息腳步偏鷹，造成指數來回震盪打底，不過有些跌深電子股已經逐漸止穩，建議投資人，本周可以逢低策略布局，選股上則可留意具有長線趨勢的電動車產業，以及已經跌深的半導體族群。

台積電（2330）表現疲弱，終場下跌15元，收397元，跌幅落在3%左右，零股成交量放大至150萬股；聯發科（2454），聯電（2303）雙雙下跌2%，鴻海（2317）明天迎來科技日，盤中在平盤來回測試，終場平盤作收；惟力積電（6770）、台達電（2308）、和碩（4938）等股，終場收紅在1%以內。

航運族群的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）在午後迎來跌幅收斂，跌幅自9%回到5～6%左右作收，惟長榮仍然重挫，盤中一度出現近月最低點137.5元跌停，終場收140元；航空雙雄的華航（2610）、長榮航（2618）呈現兩樣情，華航盤中由黑翻紅，收漲1.4%，長榮航收跌0.2%。

電動車概念股在午後出現買盤點火，長園科（8038）表現尤其強勢，股價亮燈漲停並收復月線；凡甲、乙盛-KY（5243）、興勤（2428）等股收漲1～3%。

車電部分則有宜特（3289）表現亮眼，忠昌收漲超過7%；佳世達（2352）、晶宏（3141）等股收漲4～5%；環天科（3499）、華邦電（2344）等股則收漲1～2%。

此外，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）也雙雙表現出色，終場皆收漲在6%左右。

長榮航 電動車 台股 新台幣

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