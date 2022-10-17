台股重挫…零股交投熱 台積電、高股息ETF熱門

台股今（17）日再度重挫，盤中一度重跌近300點，不過上午11點之後出現跌點收斂百點，加權指數回到萬三關卡來回測試。盤面上零股交易再次熱絡，前三名的零股成交量皆破百萬股，個股僅台積電（2330）一檔，另外兩檔則是高股息ETF。

盤中零股成交量最居冠者為國泰永續高股息（00878），零鼓成交總量達174萬股，其次是142萬股的元大高股息（0056），台積電的盤中零股成交量則達到110萬股。

盤中零股成交價分別為國泰永續高股息15.57元，下跌0.8%；元大高股息25.65元，下跌1%；台積電399元，跌幅3.1%。

另外還有群創（3481）和元大台灣50（0050）的盤中零股成交量皆超過50萬股，達到90萬股和82萬股。

群創為零股成交量前五名中，唯一上漲的個股，盤中零股價格來到12.8元，上漲4.4%；元大台灣50則跌破100元，來到99.85元，跌幅逼近2%。