股匯雙殺台幣一度貶至32元關卡 台積電再失守400元

美股上周五大跌收盤，拖累台股再失守13,000點關卡，新台幣也貶至32元關卡，盤中一度貶至32.015元，貶值1.31角，午盤以31.997元暫收，貶值1.13角；股匯雙殺，台積電（2330）也再失守400元關卡價，盤中一度下滑至396元，市值下滑至10.26兆元，盤中跌幅逾3%。

台北股匯市雙殺，台積電ADR上周五下跌2.7美元，收在63.92美元，跌幅逾4%，台積電早盤以400元開出，下跌12元，股價雖一度拉至403.5元，但仍不敵賣壓再往下殺，一度下探至396元，盤中跌幅逾3%。

台積電在上周法說會後股價一度回升，但不敵國際情勢走勢，今日股價重挫，台積電預估，第4季營收約199~207億美元，以中間值計將季增約0.4%，今年美元營收將成長mid-thirties百分比區間（34~36%）。

台積電股價探底危機雖尚未解除，但是股東人數卻是持續增加，統計至上周五，根據台灣集中保管結算所的數據顯示，截至10月14日台積電股東人數147萬486人，較10月7日141萬8,820人增加5萬1,666人，股東人數再創新高。