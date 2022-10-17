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鴻海科技日亮點多 股價盤中翻紅、裕隆同慶

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）將在明（18）日舉辦科技日活動，同時也是集團創辦人郭台銘生日，預計將有新款電動車、低軌衛星研發、車用軟體及關鍵零組件的展示等亮點將同步亮相，今（17）日股價由黑翻紅，預先祝賀郭董生日快樂，裕隆（2201）也是上漲的表現。

鴻海科技日明日將登場，預計將有4大亮點，包括展示1款量產電動車、2款全新電動車；首度宣布車用軟體，建立電動車軟硬體生態系；針對車用領域，展示更多關鍵零組件；鴻海研究院將宣布包括半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、資安驗證平台以及低軌實驗衛星等研究內容。

台股今日再度跌落至13,000點之下，一度下滑至12,814.82點，大跌逾200點，鴻海早盤以104元開出下跌1元，盤中翻紅拉升至105.5元，表現較大盤勢；同為MIH聯盟的裕隆，早盤以42.2元開出，下跌0.6元，盤中翻紅拉升至43.7元。

鴻海 電動車

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