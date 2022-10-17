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台股盤中跌近300點…航運股重挫 台積電失守400元
台股今（17）日重挫、開低走低，加權指數又破萬三，盤中最低來到12,814.82點，盤面上由航運族群主力壓盤，電動車、車用電子概念股以及面板股皆有個股相對抗跌，盤中跌停鎖住的個股則僅兩家。
群益投顧表示，上周五加權指數收盤站穩3日均線，展現止跌企圖，不過短期均線架構仍偏空，預計指數區間12,800～13,400點。整體而言，技術面屬空頭反彈，建議投資人，進場搶短須量力而為，依技術面短線因應，確實執行停損停利。
台積電（2330）今日表現疲弱，股價再度失守400元大關，盤中下跌超過10元，跌幅超過3%，股價再度回測上周低點395元；聯發科，聯電，力積電等股，盤中2～4%，惟台達電，和碩等股持續在平盤之上小漲表現。
高價族群中，信驊，力旺，祥碩，矽力紛紛走跌，盤中跌幅達5～7%；大立光，譜瑞-KY，世芯-KY，亞德客-KY則下跌1～3%，惟旭隼在盤中小漲0.3%。
航運指數今日盤中下挫超過7%，貨櫃三雄長榮，陽明，萬海盤中重挫超過9%，長榮則在跌停板來回測試，而航空雙雄華航，長榮航則在盤中下跌3～4%。
電動車概念股中，長園科表現強勢，盤中逆勢大盤亮燈漲停，群創，有量雙雙上漲3～4%；車用電子的友達，宜特，佳世達等股，漲幅落在1～3%。
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