台股盤中跌近300點…航運股重挫 台積電失守400元

「如果沒有好好教育年輕人，開放現股當沖、零股交易就像塞一把刀給他們，讓他們去亂砍，很容易自傷。」台灣金融研訓院所長傅清源示警，根據最新的台灣金融生活調查，20~29歲的年輕世代是金融風險抵抗力唯一退步的族群。

2022-10-17 11:23