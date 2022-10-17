運價連17跌 航運股跳水、長榮早盤重挫至跌停

SCFI貨櫃運價指數上周恢復報價後跌勢未止，指數下跌108.95點，下滑到1,814點，周跌幅5.6%，已連續17周下滑，另外，長榮上周五法說會表示，第3季旺季不旺，歐美長約運價恐臨修正，但強調明年雖偏向保守，但並不悲觀，明年不致於出現虧損，航運股今（17）日重挫，長榮跌勢更重，早盤一度遭摜殺至跌停137.5元，盤中跌停開開關關，但跌幅仍逾9%。

SCFI貨櫃運價指數連續17周下滑，四大遠洋線全面重挫，遠東到美西較前一周下跌302美元，跌幅12.5%；遠東到美東較前一周下跌343美元，跌幅5.5%，遠東到歐洲運價回檔幅度也相當深，較前一周下跌369美元，跌幅12.5%；遠東到地中海較前一周下跌252美元，跌幅8.4%；亞洲線則開始有回穩的跡象，其中以日本關西線表現最好。

長榮上周五舉辦法說會，總經理謝惠全表示，市場太擔心明年艙位增加數量，實際上增加的量並沒有大家想像多，且全球塞港情況依舊持續，明年展望雖偏向保守但並不悲觀。他強調，不悲觀，就是明年不致於出現虧損；另外，在運價下跌之下，長榮海運美國線長約客戶也面臨合約要縮減與現貨市場價差，目前依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論。

台股今日再開低失守13,000點關卡，航運股跌幅逾6%，長榮跌勢沉重，早盤以149元開出，一度遭摜殺至跌停137.5元，下跌15元；陽明盤中大跌逾9%，萬海盤中也是大跌逾9%。