快訊

共軍高層換屆習近平2大親信成焦點 其中1人任務是收復台灣

「癌症疫苗」已有突破 BioNTech創始人：有望在2030年前上市

台中紅派重量級前議員楊永昌驚傳辭世 柔道三段高手為體育貢獻半生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股疲軟…台股早盤一度跌逾200點破萬三 台積電股價力守400元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價400元。

群益投顧說，大盤指數收盤站穩3日均線，展現止跌企圖，惟短期均線架構仍偏空。技術面屬空頭反彈，美企財報登場震盪加劇，考驗反彈續航力。進場搶短須量力而為，依技術面短線因應，確實執行停損停利。

上周五(14日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌403.89點、跌幅1.34%，那斯達克指數下跌3.08%，標準500指數下跌2.37%，費半指數下跌4.46%。

第一金投顧表示，美國聯準會聖路易分行行長James Bullard表示，9月通膨數據公布後，不見得需要提高升息循環的終點利率，但升息腳步應該更提前，因此，支持11月與12月FOMC會議皆升息3碼，年底前將政策利率區間升至4.5-4.75%。

三大法人周集中市場合計買超156.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超103.5億元，投信賣超4.9億元，自營商(自行買賣)買超22.9億元，自營商(避險)買超35.1億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單減少2,892口至6,394口，十大交易人與特定法人合計賣出5,284口。週選支撐與壓力區落在12,000至13,600點，P/C Ratio升至0.8，整體籌碼中性看待。

升息 外資 台股 2330台積電 群益

延伸閱讀

10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

總經、產業都偏空 投顧：逢壓力減碼「保留實力」

台積電進駐苗縣府超前部署 路廊號誌優化改善最大34%

台積電破400還有百元下跌空間？ 分析指「別進場接刀」引論戰

相關新聞

美股疲軟…台股早盤一度跌逾200點破萬三 台積電股價力守400元

台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點；台積電...

10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年的通膨預期升至5.1%。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率上升至4.005%。

公股行庫護盤前十強 出列

近來台股隨國際股市表現弱勢，投資人紛紛寄望國家隊進場大舉護盤穩住跌勢。事實上，上周八大公股行庫力挺台積電、國泰金、台泥等...

經濟前景轉淡、英義政局動盪 歐股維持保守

富蘭克林證券投顧表示，在9月歐洲央行(ECB)升息3碼後，高盛預計10月、12月均將再次升息3碼，而2023年2月則再升...

台股 探底警鈴響

台股近來資券同減，伴隨上周五美股重挫拖累台指期夜盤大跌，市場普遍預期台股今天開盤承壓，指數恐再次面臨萬三保衛戰，破底警鈴...

三低防禦股 穩健抗震

台股上周五（14日）跳空大漲317點，帶來跌深反彈契機，卻未保證已經走出修正隧道出口。法人建議，操作靈活的投資人可搶反彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。