美股疲軟…台股早盤一度跌逾200點破萬三 台積電股價力守400元

台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價400元。

群益投顧說，大盤指數收盤站穩3日均線，展現止跌企圖，惟短期均線架構仍偏空。技術面屬空頭反彈，美企財報登場震盪加劇，考驗反彈續航力。進場搶短須量力而為，依技術面短線因應，確實執行停損停利。

上周五(14日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌403.89點、跌幅1.34%，那斯達克指數下跌3.08%，標準500指數下跌2.37%，費半指數下跌4.46%。

第一金投顧表示，美國聯準會聖路易分行行長James Bullard表示，9月通膨數據公布後，不見得需要提高升息循環的終點利率，但升息腳步應該更提前，因此，支持11月與12月FOMC會議皆升息3碼，年底前將政策利率區間升至4.5-4.75%。

三大法人周集中市場合計買超156.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超103.5億元，投信賣超4.9億元，自營商(自行買賣)買超22.9億元，自營商(避險)買超35.1億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單減少2,892口至6,394口，十大交易人與特定法人合計賣出5,284口。週選支撐與壓力區落在12,000至13,600點，P/C Ratio升至0.8，整體籌碼中性看待。