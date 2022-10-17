美股財報季開跑 標普500獲利成長率將是自2020年第三季以來最低

富蘭克林證券投顧表示，第三季財報季開跑，根據FactSet預估，2022年第三季標普500大企業獲利成長率預估為2.4%，已較六月底預估的9.9%下調，將是自2020年第三季(-5.7%)以來最低的獲利成長率，十一大產業中僅四個產業獲利預估維持正成長，能源(117.6%)類股為最大貢獻者，若扣除能源類股，標普500企業獲利預估將下滑4.0%，就全年獲利年增率來看，目前市場預估2022年及2023年標普500企業每股盈餘年增率分別為7.3%及7.9%，考量企業持續面臨景氣放緩、成本上升及強勢美元等諸多不確定性，企業獲利下修風險仍高，美股評價恐持續承壓。

根據高盛證券預估，基本情境為美國經濟將軟著陸，2022年~2024年企業每股盈餘年增率將維持3%、3%及4%，但受到名目及實質利率上揚壓抑本益比，預估自原先的18倍將降至15倍，將今年年底標普500指數目標價自4,300點調降至3,600點，2023年底目標價為4,000點；若出現經濟衰退的硬著陸情境，預估2023年標普500大企業每股盈餘將比今年衰退11%，今年年底標普500指數目標價為3,400點，2023年中可能回落至3,150點，明年年底回升至3,750點。

富蘭克林證券投顧表示，由於整體基本面不確定性仍高，預估第四季美股仍將處於震盪測底階段，建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，股票配置建議採取分批加碼及定期定額策略介入，建議靠攏具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金，科技和生技產業型基金短線波動大但長期創新趨勢正向，維持定期定額策略。