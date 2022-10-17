經濟前景擔憂、美加強半導體管制 衝擊新興股市重回跌勢

聯準會積極緊縮政策擔憂持續、國際貨幣基金對全球經濟前景看法悲觀、美國對中國大陸實施半導體出口管制利空發酵，加以商品價格走弱，利空衝擊新興股市重回跌勢。

大陸人行十一長假後於公開市場操作淨回收6830億人民幣資金，十一長假期間中國大陸境內旅遊總人數較去年同期減少18.2%、旅遊收入減少26.2%，美國收緊對中國大陸半導體產業出口限制並將31家大陸企業研究機構列入未經核實名單，多項利空一度衝擊陸股下跌，惟逢低承接買盤進場仍推動陸股週線收紅，滬深300指數以醫藥衛生、工業與公用事業類股表現最佳，鋰電池大廠寧德時代預估第三季獲利有望成長二倍，推動股價大漲9%。

經濟數據部分，隨官方加大基建投資與刺激房市，中國大陸九月信貸需求改善，社會融資規模由2.43兆人民幣攀升至3.53兆、新增人民幣貸款由1.25兆攀升至2.47兆，均高於預期，九月CPI年增率由2.5%攀升至2.8%、PPI年增率由2.3%下滑至0.9%，均低於預期。港股跌勢較重，主要受騰訊、阿里巴巴等科技股與消費耐久財類股跌勢拖累。

為抑制通膨與韓元貶值壓力，南韓央行利率會議如期升息二碼至3%，韓股由電力天然氣、機械與汽車類股領跌收黑，不過記憶體大廠SK海力士表示該公司取得美國商務部許可，未來一年於大陸晶片製造廠無需申請額外執照可繼續購置晶片設備。印度八月工業生產年增率-0.8%、遜於預期，九月CPI年增率7.41%、略高於預期。

巴西九月IPCA通膨指數年增率放緩至7.17%、連續三個月放緩但略高於預期，巴西股市由伊塔烏集團、Banco Bradesco等金融類股與鐵礦砂生產商淡水河谷等原物料類股領跌收黑。

總計過去一週摩根士丹利新興市場指數下跌4.79%、摩根士丹利新興市場小型企業指數下跌4.25%、摩根士丹利亞洲不含日本指數下跌5.34%、摩根士丹利亞洲不含日本小型企業指數下跌5.15%、摩根士丹利拉丁美洲指數下跌2.43%、摩根士丹利東歐指數下跌4.50%。