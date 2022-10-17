快訊

共軍高層換屆習近平2大親信成焦點 其中1人任務是收復台灣

「癌症疫苗」已有突破 BioNTech創始人：有望在2030年前上市

台中紅派重量級前議員楊永昌驚傳辭世 柔道三段高手為體育貢獻半生

經濟前景擔憂、美加強半導體管制 衝擊新興股市重回跌勢

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會積極緊縮政策擔憂持續、國際貨幣基金對全球經濟前景看法悲觀、美國對中國大陸實施半導體出口管制利空發酵，加以商品價格走弱，利空衝擊新興股市重回跌勢。

大陸人行十一長假後於公開市場操作淨回收6830億人民幣資金，十一長假期間中國大陸境內旅遊總人數較去年同期減少18.2%、旅遊收入減少26.2%，美國收緊對中國大陸半導體產業出口限制並將31家大陸企業研究機構列入未經核實名單，多項利空一度衝擊陸股下跌，惟逢低承接買盤進場仍推動陸股週線收紅，滬深300指數以醫藥衛生、工業與公用事業類股表現最佳，鋰電池大廠寧德時代預估第三季獲利有望成長二倍，推動股價大漲9%。

經濟數據部分，隨官方加大基建投資與刺激房市，中國大陸九月信貸需求改善，社會融資規模由2.43兆人民幣攀升至3.53兆、新增人民幣貸款由1.25兆攀升至2.47兆，均高於預期，九月CPI年增率由2.5%攀升至2.8%、PPI年增率由2.3%下滑至0.9%，均低於預期。港股跌勢較重，主要受騰訊、阿里巴巴等科技股與消費耐久財類股跌勢拖累。

為抑制通膨與韓元貶值壓力，南韓央行利率會議如期升息二碼至3%，韓股由電力天然氣、機械與汽車類股領跌收黑，不過記憶體大廠SK海力士表示該公司取得美國商務部許可，未來一年於大陸晶片製造廠無需申請額外執照可繼續購置晶片設備。印度八月工業生產年增率-0.8%、遜於預期，九月CPI年增率7.41%、略高於預期。

巴西九月IPCA通膨指數年增率放緩至7.17%、連續三個月放緩但略高於預期，巴西股市由伊塔烏集團、Banco Bradesco等金融類股與鐵礦砂生產商淡水河谷等原物料類股領跌收黑。

總計過去一週摩根士丹利新興市場指數下跌4.79%、摩根士丹利新興市場小型企業指數下跌4.25%、摩根士丹利亞洲不含日本指數下跌5.34%、摩根士丹利亞洲不含日本小型企業指數下跌5.15%、摩根士丹利拉丁美洲指數下跌2.43%、摩根士丹利東歐指數下跌4.50%。

摩根

延伸閱讀

廣東民眾消費 9月豬肉價漲最多

工具機業保守看第4季出口 不確定性影響至明年上半年

總經、產業都偏空 投顧：逢壓力減碼「保留實力」

歐巴馬籲民主黨：別再管川普了 選民更在意通膨

相關新聞

美股疲軟…台股早盤一度跌逾200點破萬三 台積電股價力守400元

台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點；台積電...

10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年的通膨預期升至5.1%。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率上升至4.005%。

公股行庫護盤前十強 出列

近來台股隨國際股市表現弱勢，投資人紛紛寄望國家隊進場大舉護盤穩住跌勢。事實上，上周八大公股行庫力挺台積電、國泰金、台泥等...

美股大幅回檔 富邦期貨：操作宜保守因應

雖然美國密西根大學公布數據顯示，10月消費者信心上升到59.8%優於市場預期，但通膨預期上升，加上摩根士丹利和花旗財報不...

經濟前景轉淡、英義政局動盪 歐股維持保守

富蘭克林證券投顧表示，在9月歐洲央行(ECB)升息3碼後，高盛預計10月、12月均將再次升息3碼，而2023年2月則再升...

台股 探底警鈴響

台股近來資券同減，伴隨上周五美股重挫拖累台指期夜盤大跌，市場普遍預期台股今天開盤承壓，指數恐再次面臨萬三保衛戰，破底警鈴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。