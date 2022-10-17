10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年的通膨預期升至5.1%。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率上升至4.005%。

對利率敏感的科技股和半導體股首當其衝，那斯達克綜合指數和費城半導體指數14日分別重挫3.1%和4.5%，台積電ADR也受拖累大跌4.05%。一周下來，那指和費半各跌3.1%和8.3%，台積電ADR跌8.4%。道瓊上周五下跌403點，跌幅1.3%，標普500指數跌2.4%。一周下來，標普跌1.6%，道瓊則上漲1.2%。

美股上周五大跌，讓上周四反智的漲勢更顯突兀。Federated Hermes首席股票市場策略師奧蘭多說：「13日這樣驚人又強大的盤中漲勢完全錯了，14日上午的密西根大學數據才吻合我們對經濟的觀察，股市下跌即反映這數據，這才跌得有理。」

Fed官員已開始暗示升息會比預期更高。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治說，最終利率勢必更高；舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示「非常支持」升息到限制性的水準，4.5%至5%是最可能的結果。如今，市場已反映Fed今年到12月有七成機率會升息超過4.5%，這是幾個月前想像不到的水準。

新台幣匯率今年波動幅度創25年來最大，以13日收盤價31.889元計算，今年新台幣匯率最高、最低收盤價間的波動金額已高達4.282元，為25年來首見，即使2008年適逢國際金融海嘯、國內股匯波動加劇，新台幣匯率全年的波動幅度也只有3.54元，以此觀察，美國在執行史上最大量化寬鬆後啟動的瘋狂升息循環，對包括台灣在內的各國央行總裁而言，情勢比2008年國際金融海嘯更為嚴峻。