快訊

共軍高層換屆習近平2大親信成焦點 其中1人任務是收復台灣

「癌症疫苗」已有突破 BioNTech創始人：有望在2030年前上市

台中紅派重量級前議員楊永昌驚傳辭世 柔道三段高手為體育貢獻半生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年的通膨預期升至5.1%。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率上升至4.005%。

對利率敏感的科技股和半導體股首當其衝，那斯達克綜合指數和費城半導體指數14日分別重挫3.1%和4.5%，台積電ADR也受拖累大跌4.05%。一周下來，那指和費半各跌3.1%和8.3%，台積電ADR跌8.4%。道瓊上周五下跌403點，跌幅1.3%，標普500指數跌2.4%。一周下來，標普跌1.6%，道瓊則上漲1.2%。

美股上周五大跌，讓上周四反智的漲勢更顯突兀。Federated Hermes首席股票市場策略師奧蘭多說：「13日這樣驚人又強大的盤中漲勢完全錯了，14日上午的密西根大學數據才吻合我們對經濟的觀察，股市下跌即反映這數據，這才跌得有理。」

Fed官員已開始暗示升息會比預期更高。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治說，最終利率勢必更高；舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示「非常支持」升息到限制性的水準，4.5%至5%是最可能的結果。如今，市場已反映Fed今年到12月有七成機率會升息超過4.5%，這是幾個月前想像不到的水準。

新台幣匯率今年波動幅度創25年來最大，以13日收盤價31.889元計算，今年新台幣匯率最高、最低收盤價間的波動金額已高達4.282元，為25年來首見，即使2008年適逢國際金融海嘯、國內股匯波動加劇，新台幣匯率全年的波動幅度也只有3.54元，以此觀察，美國在執行史上最大量化寬鬆後啟動的瘋狂升息循環，對包括台灣在內的各國央行總裁而言，情勢比2008年國際金融海嘯更為嚴峻。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美股

延伸閱讀

0056除權息該不該參加？ 專家分析「這種人」：要忍痛認賠出場

美對陸晶片鎖喉 掀完美風暴

台積電破400還有百元下跌空間？ 分析指「別進場接刀」引論戰

0050跌到「這價格」眼睛閉起來開始買！ 專家：除非不看好台灣

相關新聞

美股疲軟…台股早盤一度跌逾200點破萬三 台積電股價力守400元

台股今(17)日開盤下跌139.29點，開盤指數13,988.83點，早盤一度跌逾200點至12,893.72點；台積電...

10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年的通膨預期升至5.1%。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率上升至4.005%。

公股行庫護盤前十強 出列

近來台股隨國際股市表現弱勢，投資人紛紛寄望國家隊進場大舉護盤穩住跌勢。事實上，上周八大公股行庫力挺台積電、國泰金、台泥等...

經濟前景轉淡、英義政局動盪 歐股維持保守

富蘭克林證券投顧表示，在9月歐洲央行(ECB)升息3碼後，高盛預計10月、12月均將再次升息3碼，而2023年2月則再升...

台股 探底警鈴響

台股近來資券同減，伴隨上周五美股重挫拖累台指期夜盤大跌，市場普遍預期台股今天開盤承壓，指數恐再次面臨萬三保衛戰，破底警鈴...

三低防禦股 穩健抗震

台股上周五（14日）跳空大漲317點，帶來跌深反彈契機，卻未保證已經走出修正隧道出口。法人建議，操作靈活的投資人可搶反彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。