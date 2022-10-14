日月光投控代子公司公告 處分收益約4,932.3萬元
封測龍頭日月光投控（3711）今（14）日代子公司環誠科技公告，處分環旭電子無擔保可轉換公司債券，交易總金額達人民幣8,205.5萬元，預計稅後處分利益為人民幣1,109.9萬元，約合新台幣4,932.3萬元，處分的具體目的是財務投資。
公告內容指出，交易日期落在今年9月20日至10月14日，交易數量689,790張， 每單位價格為每張人民幣118.96元，交易總金額人民幣82,055,455.97元，預計稅後處分利益人民幣11,099,364.03元，約合新台幣4,932.3萬元。
日月光投控表示，與交易標的公司的關係是環旭電子為環誠科技之子公司，迄目前為止，累積持有數量19,407,420張，累積持有金額人民幣1,940,742,000元，持股比例77.30%。
另外，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易），占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額，占總資產比例17.61%，占股東權益比例22.71%，營運資金數額新台幣18,866,074,000元。
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