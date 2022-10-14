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三資金推升台股大漲 法人：「空窗期」反彈可望高一點

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

台股今（14）日收在13,128.12點，上漲317.39點，法人多定調為跌深反彈，後續的表現仍受到美股及外資買賣所牽動；至於這一波的反彈會到那裡？法人認為，包括美國CPI公布、台積電（2330）、大立光（3008）法說也已召開，可望有約一個月的沒有大干擾因素的「空窗期」，看好這波反彈可望有機會彈高一點。

台股早盤以13,023.71點開高，一度拉升至13,221.87點，站上5日線，由台積電領軍上攻，台積電收在412元，上漲17元，漲幅4.3%，股王大立光收在1,800元，漲幅3.15%，聯發科（2454）、聯電（2303）、力積電、旺宏（2337）等強漲，ABF三雄南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）亮燈漲停，大盤指數收在13,128.12點，上漲317.39點，漲幅2.48%。

三大法人中，投信小賣超5.35億元，外資買超103.5億元，自營商買超（合計）58.15億元，三大法人合計買超156.3億元，台股今日雖然出現跌深反彈，但本周大盤指數仍下跌574.16點，跌幅4.19%。

台股昨日一度下探至12,809.43點，失守萬三，破底走勢下，市場瀰漫濃厚的悲觀氣氛，除靜待權王台積電、股王大立光的法說會將釋出的訊息之外，更重要的是等待美國公布9月美國消費者物價指數（CPI）。

美國勞工部13日公布，9月整體CPI比8月上升0.4%，不僅高於預估的0.2%，也高於8月時的0.1%；比去年同期則上升8.2%，高於預估的8.1%；雖低於8月時的8.3%升幅，但主要是因「基期效應」所造成，另外，核心CPI年升6.6%，創40年來新高，顯示通膨壓力不降反升。

聯準會（Fed）將更積極升息的展望拖累美股13日早盤重挫約2%，道瓊工業指數一度大跌近550點，但之後美股全面大漲，標普500指數上漲3%，道瓊工業指數飆漲960點，終場標普500指數收漲2.6%，道瓊工業指數上漲2.8%，上漲827.87點，收30,038.72點。

證券分析師張陳浩表示，美股上下震盪，反映的是市場的心態，從原先的悲觀，到發現其實CPI的數據大家原本預估的年增8.3%還好，也沒那麼差，因此買盤回流，推升指數大漲；台股也有相同的情況，昨日破底時最悲觀，但今日出現跌深反彈，主要來自三個資金，一是壽險等長期的資金，二是國安基金趁機點火、三是隔日沖的資金。

張陳浩認為，上次破底後反彈約700點，這波的反彈有機會彈的更高一點，預估有機會反彈千點，挑戰月線位置，原因在於，美國CPI已公布，台積電、大立光法說會結束，加上選舉快到了，估計若沒有突發的利空，大約可以有一個月的「空窗期」，在沒有大干擾因素下，給股市一段反彈的好時間。

張陳浩表示，在操作上，部位少的人可以短打搶反彈，標的當然是跌深的個股，例如半導體股，部位多的人則逢反彈減碼操作。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股跌深反彈，後市仍要看美股的表現，由於反彈過程中仍有賣壓，還是要小心因應，減碼弱勢股。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股跌深，今日半導體明顯反彈，目前以跌深反彈來看，外資賣超壓力是否減緩，將影響台股的表現，他認為，以目前的台股來說，股價不算太高，跌深的半導體股可以留意。

台積電 台股

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