台股收漲317.39點 三大法人買超156.3億元
台股今（14）日開高走高，台積電（2330）領軍上攻，再度收復萬三，收在13,128.12點，上漲317.39點，成交量2,067.02億元；三大法人買超156.3億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超103.5億元，投信賣超5.35億元，自營商買超（合計）58.15億元，其中自營商（自行買賣）買超22.95億元，自營商（避險）買超35.19億元。
台股早盤以13,023.71點開高，一度拉升至13,221.87點，站上5日線，台積電領軍下呈現跌深反彈，台積電收在412元，上漲17元，漲幅4.3%，股王大立光（3008）收在1,800元，漲幅3.15%，聯發科（2454）、聯電（2303）、力積電、旺宏（2337）等強漲，ABF三雄南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）亮燈漲停，大盤指數收漲2.48%；本周大盤指數下跌574.16點，跌幅4.19%。
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