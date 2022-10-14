快訊

懷第7胎挨酸「靠生孩賺錢」 網紅「林叨囝仔」：會繼續生

馬國女大生遭殺害 校方曝「平時人緣很好」：將發榮譽畢業證書

次世代疫苗當第5劑 指揮中心：最多人注射部位疼痛、疲倦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕地大反攻！電金傳齊揚 台股強彈317點收13,128點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
大盤終場強彈317.39點，收13,128.12點，成交量達2,067.02億元。 中央社
大盤終場強彈317.39點，收13,128.12點，成交量達2,067.02億元。 中央社

美股昨日大翻盤激勵台股反彈，盤面上電金傳齊揚，加權指數今（14）日一度站回5日線，最高來到13,221.87點。盤面上，上市櫃漲停家數超過40家，大盤終場強彈317.39點，收13,128.12點，成交量達2,067.02億元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美股利空出盡使台指期昨日夜盤跌深反彈，進一步帶動台股今日表現，走空單回補行情。此外，由於限空令影響，今日成交量雖然僅2,000億元，仍可視為價量齊揚，盤面上有換手表現，預期本波應有機會反彈500～1,000點。

台積電（2330）今日迎來絕地大反攻，股價衝回400元大關之上，終場上漲17元，收412元，漲幅達4%；聯發科（2454）開盤表現相對弱勢，不過午後急起直追，與聯電（2303），力積電（6770），旺宏（2337）等股，終場收漲在6～8%，其中以聯電漲幅達8%最多，股價最高攻上29.3元，距離近五日高點30.35元僅一步之遙。

高價股則有譜瑞-KY（4966）亮燈漲停，力旺（3529）緊追在後，終場收漲近8%，股價重返千元俱樂部，下周將持續挑戰收復5日線1,087.4元；股王大立光（3008），股后信驊（5274），旭隼（6409）則收漲2～3%不等，大立光更強勢收復5日線、10日線與月線。

而ABF載板三雄今日表現剽悍，欣興（3037），景碩（3189），南電（8046）齊攻漲停板，景碩攻上月線，股價來到99.5元，終場日K收紅，KD指標出現黃金交叉之勢，未來仍有望持續上攻，挑戰重返百元關卡。

傳產龍頭的航運族群中，台驊投控（2636），貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）終場收漲4～6%；惟華航（2610），長榮航（2618）仍然受到國門解封、利多出盡影響，股價表現不振，終場分別收跌3%和4%。

金融保險中，安泰銀（2849），京城銀（2809）表現吸睛，終場分別收漲5%和4%；聯邦銀（2838），王到銀行，中信金（2891）等股也紛紛收漲1～2%。

漲停 長榮航

延伸閱讀

影／台股震盪 蘇貞昌：台灣經濟基本面良好

台股萬三保衛戰 靜待美國CPI發布

國安基金護盤 不空手接刀

國安基金進場65天 跌掉千點

相關新聞

絕地大反攻！電金傳齊揚 台股強彈317點收13,128點

美股昨日大翻盤激勵台股反彈，盤面上電金傳齊揚，加權指數今（14）日一度站回5日線，最高來到13,221.87點。盤面上，...

美股強彈台股早盤漲逾300點 台積電勁揚19.5元站上400元

周四(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲827.87點、漲幅2.83%，那斯達克指數上漲2.23%，標準500指數上...

10/14【早晨財經速解讀】大奇蹟日!道瓊大漲800點 美9月核心CPI創新高 熊市結束還是空單回補?台積電資本支出調降 利空測底有機會?

美國股市周四大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，一面有技術面支持和投資人空頭回補，一面投資人判斷市場已反映高通膨數據，長時間的拋售可望觸底。

尋找內需加上解封觀光財 法人：印度、東協投資機會多

美國加速升息和美元強勢的大背景之下，全球主要股市震盪持續，在美國貨幣緊縮政策未扭轉前，不妨尋找具廣大內需市場、解封觀光題...

「集保e手掌握」開通突破350萬 用戶盼推eNotice

今年10月13日「集保e手掌握」App開通戶數正式突破350萬用戶，集保結算所為強化用戶體驗，日前調查用戶的需求，以持續...

電子股領軍 台股一度漲逾400點突破13200點

美股收高，台股在台積電及大立光同步大漲帶動下，展開強勁反彈走勢，盤中加權指數一度大漲411點，突破13200點關卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。