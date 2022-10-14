絕地大反攻！電金傳齊揚 台股強彈317點收13,128點

美股昨日大翻盤激勵台股反彈，盤面上電金傳齊揚，加權指數今（14）日一度站回5日線，最高來到13,221.87點。盤面上，上市櫃漲停家數超過40家，大盤終場強彈317.39點，收13,128.12點，成交量達2,067.02億元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美股利空出盡使台指期昨日夜盤跌深反彈，進一步帶動台股今日表現，走空單回補行情。此外，由於限空令影響，今日成交量雖然僅2,000億元，仍可視為價量齊揚，盤面上有換手表現，預期本波應有機會反彈500～1,000點。

台積電（2330）今日迎來絕地大反攻，股價衝回400元大關之上，終場上漲17元，收412元，漲幅達4%；聯發科（2454）開盤表現相對弱勢，不過午後急起直追，與聯電（2303），力積電（6770），旺宏（2337）等股，終場收漲在6～8%，其中以聯電漲幅達8%最多，股價最高攻上29.3元，距離近五日高點30.35元僅一步之遙。

高價股則有譜瑞-KY（4966）亮燈漲停，力旺（3529）緊追在後，終場收漲近8%，股價重返千元俱樂部，下周將持續挑戰收復5日線1,087.4元；股王大立光（3008），股后信驊（5274），旭隼（6409）則收漲2～3%不等，大立光更強勢收復5日線、10日線與月線。

而ABF載板三雄今日表現剽悍，欣興（3037），景碩（3189），南電（8046）齊攻漲停板，景碩攻上月線，股價來到99.5元，終場日K收紅，KD指標出現黃金交叉之勢，未來仍有望持續上攻，挑戰重返百元關卡。

傳產龍頭的航運族群中，台驊投控（2636），貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）終場收漲4～6%；惟華航（2610），長榮航（2618）仍然受到國門解封、利多出盡影響，股價表現不振，終場分別收跌3%和4%。

金融保險中，安泰銀（2849），京城銀（2809）表現吸睛，終場分別收漲5%和4%；聯邦銀（2838），王到銀行，中信金（2891）等股也紛紛收漲1～2%。