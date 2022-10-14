台積電明年成長恐放緩 多家外資降目標價、唯有一家調高

台積電（2330）法說會釋出調降今年資本支出至360億美元，且首度鬆口，在半導體庫存調整、智慧機與個人電腦（PC）需求疲軟下，影響7奈米家族產能利用率，預期明年下半年有望回升，另外，明年半導體產業恐陷衰退，台積電會力求持續成長；法說會後多家外資報告維持買進、加碼評等，但有多家調降目標價，不過，日系外資則是調高目標價，由645元調高至655元。

台積電今年第3季美元營收202.3億美元，每股純益10.83元，創下新高，單季毛利率60.4%，也創新高；台積電估第4季美元營收約199～207億美元，平均值換算季增幅約0.4%，在新台幣兌美元31.5假設基礎上，預估第4季毛利率59.5～61.5%，營業淨利率49～51%，平均值都持平前一季。

台積電總裁魏哲家首度鬆口，受半導體庫存調整、智慧機與個人電腦（PC）需求疲軟，影響台積電7奈米家族（N7/N6）產能利用率，預期2023年下半年仍有望回升；他表示，庫存調整影響下，預估明年半導體產業恐陷衰退，台積電會力求持續成長，有7奈米之外的其他先進與特殊製程支持，全年仍會是成長的一年。

台積電調降今年資本支出，多家外資最新報告多維持原先的買進或加碼評等，但也有外資認為，考量台積電明年營收成長放緩，決定下修目標價，不過，唯有日系外資重申買進評等外，更將目標價由645元調高至655元。

另外，調降目標價的有兩家美系外資，其中一家美系外資將台積電目標價由780元調降至550元，同時移出「必買名單」，主因近期內股價將「度過波濤洶湧海域」；另一家美系外資則由630元調降至590元。

另外，歐系外資將目標價由815元調降至745元；亞系外資由700元調降至445元，這四家外資都重申買進評等。

另有四家外資維持目標價，其中一家美系外資重申買進評等，目標價570元；另一家美系外資重申加碼評等，目標價650元；還有一家美系外資重申加碼評等，目標價720元；日系外資重申買進評等，目標價700元。

台積電今（14）日以414.5元開高，一度拉升至416元，盤中漲幅4.93%，為台股反彈的領攻先鋒。