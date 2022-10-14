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商用成長性噴發 第一金投信：太空衛星ETF防禦抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
海外科技股ETF股價表現
海外科技股ETF股價表現

太空衛星股在8月初全球科技股修正，及10月份半導體急殺聲中，逆勢衝出防禦抗跌性；第一金投信表示，近期太空衛星股商業應用利多持續升溫，包括多款智慧型手機新機都切入星際服務搭載衛星通訊功能，衛星物聯網擴大實質運用，商業運用、太空經濟價值的持續擴大，撐穩太空概念股抗跌表現。

通膨壓力，聯準會強勢升息態度尚未緩解，再加上美中貿易戰再打壓半導體股走勢，是8月初、10月以來全球科技股陷入急速修正關鍵因素， Cmoney統計，近期海外科技股ETF股價表現哀鴻遍野，國內唯一主打太空衛星投資主題的海外科技股ETF第一金太空衛星ETF（00910）股價逆勢抗跌，10月以來股價更呈現上揚，衛星商用成長性推升投資價值。

第一金投信說，星際商機利多不斷，智慧型手機加入衛星通訊運用成為商用最受矚目焦點；近期還有馬斯克太空探索公司SpaceX的星鏈（Starlink）光芒照耀日本，是亞洲第一個部署該衛星系統的國家，以滿足日本山區、偏遠島嶼網路需求；此外，電動車、智慧城市都對衛星物聯網有龐大需求，帶動太空衛星商用成長性備受期待。

英國市調機構Douglas Insights最新報告指出，預估2021至2028年衛星物聯網相關市場規模年複合成長率達20%，報告分析，過去幾年新冠疫情期間嚴格的國境封鎖與群聚限制，不少國家借助衛星物聯網監控與追蹤數據傳輸、人流概況，該項技術服務涵蓋面更包括：軍事國防、能源探測、醫療、物流等多項服務的數據分析來源，廣泛的運用面向成為未來需求關鍵支撐。

太空衛星產業利多不斷，同時俱備實質需求及成長空間，相對消費性電子產業受到景氣循環影響較小，股價更展現防禦特性，第一金投信建議投資人，這波行情修正的表現看來，太空衛星股展現抗跌，投資人看好太空產業長期趨勢與投資價值，不妨採取低接與定期定額存股累積財富，掌握太空商機成長機會。

近期科技指數表現
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太空 科技股

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