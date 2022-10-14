明年要賠錢了？本土投顧開第一槍 估萬海最快Q2轉虧、目標價56元

運價直直落，衝擊貨櫃股營運，本土投顧開出第一槍，示警萬海（2615）虧損將提早來臨，預估最快明年第2季可能由盈轉虧，同時調降萬海目標價，由67元調降至56元，維持「持有」評等。

本土投顧表示，今年第3季，SCFI美西線、美東線、歐洲線、亞洲線運價指數分別累計下跌68%、38%、49%、66%，跌幅超出預期，決定進一步下修今年、明年貨櫃航運需求及萬海獲利展望。

本土投顧分析，在需求急速萎縮，供給調整不及之下，歐美貨物進口需求萎縮，9月美國線即使航商運能月減3%，仍落後需求減幅的11%，供需加速失衡；投顧下修今年全球貨櫃運輸需求成長率，預估自1%下修至0%，且預估2023年需求成長率將僅2%。

本土投顧認為，由於供給快速轉鬆，各航線現貨運價都已跌破合約價，並且改以與現貨價聯動的價格執行合約，預估美西線及亞洲線將在今年第4季轉至虧損，美東線及歐洲線將分別於明年第1季、第2季轉至虧損。

本土投顧下修萬海今明年EPS預估，分別下修至35.8元、-5.27元，預估萬海虧損將提早來臨，由盈轉虧的季度約落在明年第2季，較原先預估的2024年上半年提早；主要原因是在需求展望下修，衝擊航商運量，非屬於聯盟的萬海，將藉由下殺報價來維持承載率，預估萬海明年運量年增18%，較運能年增31%低於運能年增的31%；另外一個原因是，合約價的執行率下滑，難以抵銷現貨價跌勢。

本土投顧調降萬海目標價至56元，維持持有評等，建議投資人靜待2022~24年下降循環落底後再檢視萬海的情況。

台股今（14）日反彈，早盤大漲逾300點，貨櫃股也是上漲攻勢，萬海早盤以67.5元開出，一度拉升至69.4元，盤中漲幅逾5%。