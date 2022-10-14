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Fallen Angel債券擁三優勢 報酬表現勝過美國公債

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新投信表示，Fallen Angel Bonds(墜落天使債券)具有「高品質債券」、「降評推升超額報酬潛力」、「升評創造收益機會」等三大優勢，報酬表現明顯較美國公債勝出，如債券在降評1年內，較美國公債超額報酬高達8.6%；降評1~2年內，較美國公債超額報酬高達5.4%；降評超過2年，較美國公債超額報酬達4.9%。

雖然全球進入升息循環，導致債市大幅修正，但估計美債殖利率最快在升息終點前1-4個月見頂，Fallen Angel集中於BB券，企業體質健全，信用利差可望縮窄，漲升行情值得期待，目前正是布局好時機。

台新美國策略時機非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人李怡慧指出，Fallen Angel 債券信用品質較佳，有超過九成債券發行人為BB級，與之相比，非投資等級債券指數僅有50%為BB級。此外，Fallen Angel債券由較大的企業所組成，這些企業原為投資等級，從資本市場籌資能力通常較強，有更大的潛力與動力爭取將信用評級上升，因此，Fallen Angel債券享有較低的違約率及更多信評調升的比例。

李怡慧表示，Fallen Angel債券不管降評或升評皆有獲利機會，當經濟成長趨緩或是衰退，債券信評易轉為負面，投資等級債券被降評至非投資等級的機會增加，有利於Fallen Angel債券可能獲取超額報酬，因為越多降評，Fallen Angel債券因被超賣導致的折價越多，投資人的投資成本也越低，因而推升超額報酬潛力。

反之，在債券上調至投資等級信評前12個月，通常市場較信評公司提前反映而推升債券價格，Fallen Angel債券報酬率表現往往勝過一般非投資等級債券，如果投組內有許多將被升評的債券，也會有較佳收益機會。本基金增持兩年內被降評的新天使，掌握Fallen Angel債V型反轉最甜蜜階段。

債券 美國公債

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