多項新藥研發助攻 生技股後市可期

市場持續震盪之下，資金也要趨吉避凶，回顧過去經濟衰退時期，生技醫療類股仍有不錯抗跌表現。富蘭克林華美投信認為，儘管全球股市仍將迎接第四季繼續升息挑戰，但生技股因具備多項新藥三期臨床結果正面，受惠股大漲帶動生技指數表現，未來表現仍可期待，故建議應持股續抱或利用兩千兩檔「倍金術」投資法，持續做定期定額投資。

根據外電報導，Biogen(BIIB)與日本衛采藥廠合作開發之新阿茲海默症藥物「Lecanemab」可以減少或清除類澱粉蛋白，避免患者認知功能繼續被破壞，此藥物第三期臨床試驗結果顯示，超過八成參與治療患者達成顯著的類澱粉蛋白清除，最短6個月就能看到效果，治療 18 個月時有效減少認知下降程度27%，衛采藥廠已向美國FDA申請加速審核流程，有望在明年3月以前申請完全批准Lecanemab。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，現在BIIB預計在11月會公布更多實驗細節，而分析師預期任何有效的阿茲海默藥物將帶來數十億美元的商機，激勵各藥廠持續研發阿茲海默療方，同時新藥的成功研發及第三期測試臨床結果正面，也可望帶動相關股價有所表現。

無獨有偶，不僅BIIB有好消息公布，劉翠玲分析，另外一家藥廠Regeneron(REGN)治療眼睛黃斑部病變暢銷藥物Eylea銷售逐年成長，2027專利到期日的接近也吸引虎視眈眈的競爭者加速開發相似藥以爭奪此塊大餅。

不過，近期REGN宣布其Eylea 8mg高劑量三期臨床結果顯示，比起目前的低劑量產品安全性相當但效果更好，高劑量長效型帶來的好處是可以讓患者減少注射眼球次數與痛苦，優勢強壓過舊產品，此結果無疑帶給Regeneron在Elyea產品更長的市場獨占期與保護，也讓競爭者望之卻步。

此外，劉翠玲認為，根據高盛證券分析，在通膨屢次創新高的時間，生技類股依然表現勝過科技軟體、通訊及食品飲料等類股，表現出其具市場剛性需求的一面。不僅如此，回顧過往美國經濟衰退期間，在多數產業股市表現不佳的情況下，S&P500醫療產業指數相對於S&P500指數表現明顯更為突出。

而展望第四季，富蘭克林華美投信認為，經過這三年新冠疫情的衝擊，生技產業前景依舊看好，各國仍積極發展生技產業及生技醫療技術，目前生技指數股價仍在近10年相對低檔，建議投資人不妨也把握目前股價仍在低檔階段，或可利用「倍金術」投資法定期定額兩千兩檔基金，以定期定額方式長期投資。