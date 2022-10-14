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美股強彈台股早盤漲逾300點 台積電勁揚19.5元站上400元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）開盤上漲19.5元，開盤價414.5元。（本報系資料庫）
台積電（2330）開盤上漲19.5元，開盤價414.5元。（本報系資料庫）

周四(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲827.87點、漲幅2.83%，那斯達克指數上漲2.23%，標準500指數上漲2.6%，費半指數上漲2.94%。台股今(14)日開盤上漲212.98點，開盤指數13,023.71點，早盤漲逾300點，來到13150.21點；台積電（2330）開盤上漲19.5元，開盤價414.5元。

第一金投顧表示，美國勞工統計局公布9月CPI 年增率8.2%高於市場預期，核心CPI年增率6.6%創1982年8月以來最高。富邦期貨說，美國9月CPI年增率高於預期及核心CPI年增率刷新40年新高，使得美股重挫，美國聯準會在11月升3碼已成定局，投資人猜測美股已接近觸底，低接買盤湧入，軋空行情發酵，美股四大指數大漲收紅。

群益投顧說，加權指數跌破萬三，整體融資維持率不到140，具跌深反彈契機。)反彈關注是否站回萬三關卡，若往下走，12,682點為關鍵價。

本周等待的台積電法說會、CPI美國股市以利空實現解讀，台股短線負乖離過大，可望展開反彈行情。先觀察各族群的跌深指標股，搶反彈選有連動性的族群。

三大法人周四集中市場合計賣超106.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超97.9億元，投信買超23億元，自營商(自行買賣)賣超12.5億元，自營商(避險)賣超19.1億元。

統一期貨說，外資周四期貨淨多單增加6,999口至9,286口，十大交易人與特定法人合計買進4,058口。週選支撐與壓力區落在12,000至13,600點，P/C Ratio降至0.66，整體籌碼中性偏空看待。

美國聯準會 CPI

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