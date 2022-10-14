10/14【早晨財經速解讀】大奇蹟日!道瓊大漲800點 美9月核心CPI創新高 熊市結束還是空單回補?台積電資本支出調降 利空測底有機會?

美國股市周四大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，一面有技術面支持和投資人空頭回補，一面投資人判斷市場已反映高通膨數據，長時間的拋售可望觸底。

道瓊工業指數收盤上漲827.87點，漲幅2.8%，至30,038.72點，為2020年11月以來最大單日漲幅。標普500指數上漲92.88點，漲幅2.6%，至3,669.91點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲232.05點，漲幅2.2%，至10,649.15點。

道瓊工業指數成份股中以摩根大通5.6%漲幅最大，雪弗龍和道氏化學各漲4.8%。蘋果（Apple）大漲3.4%，特斯拉漲2.1%，英特爾勁揚4.3%。金融股和能源股在標普500指數領漲。

技術因素促成了大反彈，在某個時點標普500指數回吐了後疫情時代漲幅的50%，觸發了程式交易的買盤。 一波為應對這種暴跌而買入的看跌選擇權湧入市場，而且獲利回吐促使交易商買進股票以保持市場中性。策略師指出，標普500指數在3,500點附近有一些技術支撐。

數據顯示美國9月消費者價格漲幅超過預期之後，押注聯準會（Fed）政策利率的市場已充分反映11月2日的下一次會議上會連續四度升息75基點。

「可能會有一些空頭回補，但也有很多是已經被消化了（利空），」 Richard Bernstein Advisors固定收益主管Michael Contopoulos說，「最近股市可能有相當多的防禦性部位，在利率方面，政策利率越高意味著硬著陸的可能性越大」。

根據Dow Jones Market Data，這是道瓊工業指數首次在同一個交易日裡下跌至少500點又上漲至少800點。這種震盪走勢讓人想起了新冠疫情早期時的情況，當時同樣經濟前景同樣面臨著極大的不確定性。

在新數據顯示通膨仍居高不下，加強了Fed將繼續大幅升息的預期，股市在早盤交易中大跌。根據Dow Jones Market Data，納斯達克綜合指數一度下跌逾3%，標普500指數一度跌逾2%，而道瓊斯指數一度跌近2%。

不過，交易員在週四似乎認為這波下跌已經過頭。美股逐漸收復失地，並在上午11點過後不久升至正值區域。

美國9月消費者價格指數(CPI)年增幅達8.2%，高於原估的8.1%。

美國10年期公債殖利率從周三的3.901%上升至3.952%。是今年來的第二高水準，並接近10多年來最高水平。

有分析師指出，進入財報季，真正需要的是情況不像預期的那麼糟糕。

部分華爾街大銀行將於周五公布財報，為第3季財報季揭開帷幕，投資人拭目以待，看看高利率環境如何影響其利潤。

台積電（2330）昨（13）日召開法說會，釋出第4季美元營收均值微幅季增0.4%、持平第3季表現，雖仍有機會再挑戰新高，但成長幅度轉趨保守，台積電總裁魏哲家更預估2023年半導體產業恐陷衰退，台積電會力求持續成長。

魏哲家昨日也首度鬆口，受半導體庫存調整、智慧機與個人電腦（PC）需求疲軟，影響台積電7奈米家族（N7/N6）產能利用率，預期2023年下半年仍有望回升。台積電ADR早盤重挫後反彈逾4%。

分析師追問關於N7下滑的關鍵終端客戶，魏哲家說，「這很難回答」，從主要的智慧機與PC應用需求來看，庫存調整已經發生。