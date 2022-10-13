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台股下跌270.51點 三大法人賣超106.66億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股今（13）日開盤後在平盤以下附近震盪，10點過後出現急殺，午盤跌幅擴大，收在12,810.73點，摜破萬三關卡，下跌270.51點，成交量2,080.96億元；三大法人賣超106.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超97.58億元，投信買超22.64億元，自營商賣超（合計）31.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.58億元，自營商（避險）賣超19.13億元。

繼周二台股大跌596點之後，今台股再度下跌270點，指數持續向下破底。台積電（2330）收395元，跌幅0.63%；聯電（2303）收36.4元，跌幅0.81%；鴻海（2317）小漲0.49%，收103.5元。金融股、塑化股殺聲隆隆，國泰金（2882）重挫5.31%，收37.45元，開發金（2883）下跌逾4%，中信金（2891）、富邦金（2881）跌幅將近3%。台塑化（6505）重挫，收75.5元，跌幅3.33%，台塑收78.9元，跌幅2.35%。高油價、客運變動成本增加、貨運價格下滑等因素讓法人將航空雙雄投資評等由「持有」下調至「降低持股」，華航（2610）、長榮航（2618）雙雙亮燈跌停。大盤收在12,810.73點，跌幅2.07%。

自營商 台股

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