國安基金操盤手：至今護盤台股112億元 穩定台積電很重要

國安基金執行秘書、財政部長阮清華今（13）日在立法院司法及法制委員會表示，國安基金這一波截至9月底，進場護盤112億元，截至昨日止，國安基金績效跌幅6.23%；他也提及，台積電（2330）占台股權值大，穩定台積電是非常重要。

阮清華今日應邀出席立法院司法及法制委員會，針對國安基金穩定金融措施，接受詢答。

針對民進黨立委陳歐珀詢問，外資提款台積電。阮清華表示，當碰到國內外重大事件、資金大幅流動導致市場失序，股民信心流失，國安基金會進場來維持股市穩定，不是去維護特定個股。但是台積電因為占台股權值比例非常高，甚至台積電一天跌幅就占了當天大盤跌點的一半，為了要讓股市穩定，穩定台積電就非常重要。

他表示，因國際政治情勢波動，國安基金是在今年7月12日執行穩定市場任務，後來考量全球通膨、地緣政治仍持續，10月6日委員會決議繼續執行，截至目前止，國安基金資金來源為金融機構借款，尚未借用到退撫基金。

他表示，截至9月底國安基金投資金額約112億元，帳上實現虧損8億多，國安基金進場後，台股一度漲到1萬5以上，近期則因美國大幅升息及美國經濟影響，台股與美股連動大，國安基金績效跌幅6.23%，相較於其他全球主要股票市場表現，國安基金表現不算不太差，顯示國安基金有助於台股跌幅收歛與穩定。