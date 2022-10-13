外資提款台股 國安基金操盤手：不會和外資對作、不空手接刀
近來外資提款台股，財政部長阮清華今（13）日在立法院司法及法制委員會表示，國安基金非常注意這件事，因此進場時機拿捏，絕不會跟外資對作，外資大賣時會有適度調整策略，不會用空手接刀的方式處理。
他表示，外資對股市非常敏感，一是美國升息12碼，一定會影響資金移動，其次，升息也會對產業造成影響，影響終端需求，對國內產業及出口也會有影響。
阮清華今日應邀出席立法院司法及法制委員會，針對國安基金穩定金融措施，接受詢答。多位朝野立委關切外資提款台股，阮清華表示，從今年以來至今，外資淨匯出200億美元，10月初轉淨匯入。
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