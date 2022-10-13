快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

外資提款台股 國安基金操盤手：不會和外資對作、不空手接刀

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近來外資提款台股，財政部長阮清華今（13）日在立法院司法及法制委員會表示，國安基金非常注意這件事，因此進場時機拿捏，絕不會跟外資對作，外資大賣時會有適度調整策略，不會用空手接刀的方式處理。

他表示，外資對股市非常敏感，一是美國升息12碼，一定會影響資金移動，其次，升息也會對產業造成影響，影響終端需求，對國內產業及出口也會有影響。

阮清華今日應邀出席立法院司法及法制委員會，針對國安基金穩定金融措施，接受詢答。多位朝野立委關切外資提款台股，阮清華表示，從今年以來至今，外資淨匯出200億美元，10月初轉淨匯入。

外資 國安基金 美國升息

延伸閱讀

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

國安基金護盤64天台股跌幅6.23％ 10月損益兩平未知

國安基金進場比金管會護盤早是政治考量？ 操盤手這樣說

影／股市是否已到低谷？阮清華：要視國際經濟變動有無穩定

相關新聞

上市櫃近50家跌停！台股帶量下殺跌破萬三 收近兩年最低12,810點

台積電（2330）今日即將召開法說會，加上美國今晚即將公布9月CPI數據，導致股市觀望氣氛濃厚，加權指數量縮價跌，盤中殺...

航空股這波慘跌、解封首日跌更深 法人這麼說

台股今（13）日再破底，指數再失守萬三，法人認為，在內外因素夾攻下，先不摸底，以保留較高比例的現金為宜，國門解封上路，但...

解封利多出盡or商機恐不如預期？觀光股全面重挫 華航、長榮航跌停

睽違938天，觀光股終於在今（13）日迎來境外旅遊商機，不過，類股表現卻呈現利多出盡，受惠指標股易飛網（2734）、鳳凰...

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

台股昨(12)日雖收盤站上萬三關卡，今(13)日在投資氣氛仍呈觀望之下，盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。

外資大賣台積電…國安基金怎麼辦？ 操盤手親揭兩因應對策

立法院上午司法及法制委員會針對國安基金運用四大基金專題報告質詢，針對國安基金護盤以台積電（2330）為主，恐成為外資一路...

台股開盤上漲27點 台積電開盤價400.5元上漲3元

台股今(13)日開盤上漲27.16點，開盤指數13,108.4點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價400.5元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。