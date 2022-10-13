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航空股這波慘跌、解封首日跌更深 法人這麼說

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今日盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股今日盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股今（13）日再破底，指數再失守萬三，法人認為，在內外因素夾攻下，先不摸底，以保留較高比例的現金為宜，國門解封上路，但航空股這一波卻是持續慘跌，法人認為，主要是利多已提前反映，加上現在大環境不好，且根據美國官網公告，台灣旅遊評等遭列在第三級，恐影響國際旅客來台的意願，都加重航空股的跌勢。

台股今日以13,108.4點小漲開出，一度拉升至13,111.39點，但10時過後指數出現急殺，13,000點關卡再度失守，一度下探至12,877.96點，法人認為，市場仍持續觀望，等待盤後台積電（2330）法說會及晚上美國CPI的公布。

統一投顧董事長黎方國坦言，在內外交迫下，目前的操作應觀望、保守，保留較多現金，等到美國升息、資金撤出、戰爭等不確定因素有較明朗的訊息，再來進場都來得及，現階段不要摸底。

台股大盤持續探底，在底部未明前，航空股、觀光股重挫，國門解封今日起實施0+7新制，但是相關族群卻是大跌，長榮航（2618）、華航（2610）跌停深鎖，事實上，航空股早在解封新制未實施前就己走跌，統計不到一個月的時間，長榮航跌幅達3成，華航跌幅達24%。

航空股一路走跌的原因何在？台新投顧副總黃文清表示，包括利多鈍化、利多出盡，都是影響的因素，加上大環境不好的影響，造成股價下跌，後續則是要觀察在解封後的實際營運表現。

黎方國認為，除了利多出盡的原因之外，還有一個主要的原因是台灣的旅遊評等遭美國列在第三級，代表是需要慎重考慮的旅地區，恐將影響國際旅客來台的意願，後續要觀察國外旅客來台是否如預期。

另外，本土法人也保守看待疫後華航及長榮航的營收及獲利表現，將評等由持有調降至降低持股，華航目標價由20.5元降至15.3元；長榮航目標價由30.5元調降至23元。

長榮航 美國升息 華航

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