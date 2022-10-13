快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

航空股跌不停 這檔意外成為航空股王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國門今（13）日正式解封，入境旅客放寬為0+7新制，但是航空股卻是出現利多出盡的走勢，華航（2610）、長榮航（2618）雙雙跌停鎖死，興櫃掛牌的星宇航空、台灣虎航（6757）也都下跌，不過，航空雙雄在這一波跌勢下來，竟然拱手讓出航空股王位置，台灣虎航雖然盤中重挫逾12%，卻意外登上航空股王寶座。

邊境解封今年來持續是觀光股、航空股的熱門題材，也推升相關個股的漲勢，航空雙雄股價也頻頻往上攻，但是在國門解封日期底定後，近期卻是往下走跌，統計長榮航從9月22日的高點36.2元下跌，今日開低走低，重挫至跌停25.15元，不到1個月股價跌幅達30.52%。

華航也是下跌的表現，從9月22日的高點23.15元走跌，今日開低走低，盤中重挫至跌停17.45元，，不到1個月股價跌幅達24.62%；集中市場兩檔航空股跌停鎖死，興櫃掛牌的兩檔航空股也是下跌，星宇航空（2646）盤中跌幅3%，台灣虎航以31.9元開出，一度翻紅至32元，但也一度下滑至27.4元，盤中股價約在27.95元，跌幅12.55%。

在航空股跌個不停，長榮航近期跌勢加重，今日重挫至跌停25.15元，市價及跌停價賣單超過1.3萬張，台灣虎航雖也是重挫，但卻意外成為航空股股王。

台灣虎航 跌停 長榮航

延伸閱讀

邊境解封招攬台灣旅客 韓國觀光公社推抽獎

國門解封首日 國人搶出國旅遊 新婚夫妻赴泰度蜜月

影／國境解封 睽違938天旅行社泰國首發團出發

人潮回來了 國境解封後首波入境高峰

相關新聞

解封利多出盡or商機恐不如預期？觀光股全面重挫 華航、長榮航跌停

睽違938天，觀光股終於在今（13）日迎來境外旅遊商機，不過，類股表現卻呈現利多出盡，受惠指標股易飛網（2734）、鳳凰...

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

台股昨(12)日雖收盤站上萬三關卡，今(13)日在投資氣氛仍呈觀望之下，盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。

外資大賣台積電…國安基金怎麼辦？ 操盤手親揭兩因應對策

立法院上午司法及法制委員會針對國安基金運用四大基金專題報告質詢，針對國安基金護盤以台積電（2330）為主，恐成為外資一路...

台股開盤上漲27點 台積電開盤價400.5元上漲3元

台股今(13)日開盤上漲27.16點，開盤指數13,108.4點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價400.5元。

美股小跌作收 台股聚焦台積電法說

美國政府將公布重要通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望，美股小跌作收；台股聚焦台積電今天下午法人說明會將...

【早晨財經速解讀】 9月富邦金虧損、兆豐產險重賠…壽險獲利腰斬 台積電法說見真章

美國9月生產者物價指數（PPI）漲幅高於預期，暗示通膨壓力還需一段時間才會緩和，且將使美國聯準會（Fed）繼續維持激進升息路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。