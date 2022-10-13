航空股跌不停 這檔意外成為航空股王

國門今（13）日正式解封，入境旅客放寬為0+7新制，但是航空股卻是出現利多出盡的走勢，華航（2610）、長榮航（2618）雙雙跌停鎖死，興櫃掛牌的星宇航空、台灣虎航（6757）也都下跌，不過，航空雙雄在這一波跌勢下來，竟然拱手讓出航空股王位置，台灣虎航雖然盤中重挫逾12%，卻意外登上航空股王寶座。

邊境解封今年來持續是觀光股、航空股的熱門題材，也推升相關個股的漲勢，航空雙雄股價也頻頻往上攻，但是在國門解封日期底定後，近期卻是往下走跌，統計長榮航從9月22日的高點36.2元下跌，今日開低走低，重挫至跌停25.15元，不到1個月股價跌幅達30.52%。

華航也是下跌的表現，從9月22日的高點23.15元走跌，今日開低走低，盤中重挫至跌停17.45元，，不到1個月股價跌幅達24.62%；集中市場兩檔航空股跌停鎖死，興櫃掛牌的兩檔航空股也是下跌，星宇航空（2646）盤中跌幅3%，台灣虎航以31.9元開出，一度翻紅至32元，但也一度下滑至27.4元，盤中股價約在27.95元，跌幅12.55%。

在航空股跌個不停，長榮航近期跌勢加重，今日重挫至跌停25.15元，市價及跌停價賣單超過1.3萬張，台灣虎航雖也是重挫，但卻意外成為航空股股王。