實質多重資產題材多 法人：抵抗景氣波動效果佳

通膨威脅持續，聯準會積極升息態度令股債市相當脆弱，全球市場再度重挫，台股下探今年最低點，元大實質多重資產基金抗跌特性此時獲得注意。該基金所布局重點與股債市相關性低、多元布局於資源類、礦業、農業、基礎設施(公用事業)、不動產、抗通膨債券等，這些資產提供息收，或者具抵禦景氣循環波動特性，市場動盪中表現突出。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，實質資產大致涵蓋三大領域，分別為不動產以及公用基礎設施、大宗商品原物料等。參見下表二，根據統計，2002年至2022年間，股市、債市、全球基礎設施、天然資源、全球不動產年化報酬率，以全球基礎設施年化報酬率9.2%最高，其次依序為全球股市8.7%、天然資源7.8%、全球不動產7.7%。

基礎設施、天然資源、不動產等產業，一方面緊扣民生、工業基本需求，有些還具有收益來源，能抵禦通膨風險，在市場受到景氣循環波動時，相對不受影響，價格波動相對較小，而在景氣好轉時，同樣能受惠經濟成長好處，使得長期績效有機會呈現成長趨勢，在市場波動較大時，這樣的特性使實質資產受到市場關注。

儘管，市場普遍預期第4季通膨率將因為高基期而呈現回落，又或者激進的升息腳步將引發經濟衰退，讓原油需求大降，但美國戰略儲備原油庫存已來到38年來最低、隨著冬天來臨，而歐盟很可能再停止購買俄羅斯石油，供給不足下，可能再推高原油價格；再者，OPEC+明顯意圖讓油價支撐在一定價位；而依照目前油價每桶在80-100美元，產油產業獲利仍佳，未來可觀望是否有評價提升空間。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，美國規模達4,300億美元的降低通膨法案已經通過，主要將用於降低碳排放和推廣綠色技術，使得基礎設施等公用事業除了避險功能，還可期待新能源電廠商機。低碳思維下，新能源與電動車將大大提升對金屬礦產例如銅、鎳、鋁等等的需求，具中長期投資價值。

然而，近期因高攀的美國公債殖利率，導致息收型資產（REITs、公用事業等）評價面遭市場進一步修正，若未來一年仍將維持高利率環境，則需觀望再融資成本風險恐提高，故未來基金會逐步調整息收型資產配置。整體而言，實質多重資產不但可以提供投資組合中減震，還有機會受惠通膨、新能源發展議題，中長期表現可期，有機會提供不亞於股市報酬的表現。