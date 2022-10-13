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解封利多出盡or商機恐不如預期？觀光股全面重挫 華航、長榮航跌停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
邊境解封，航空雙雄股價卻跌停。示意圖／ingimage
邊境解封，航空雙雄股價卻跌停。示意圖／ingimage

睽違938天，觀光股終於在今（13）日迎來境外旅遊商機，不過，類股表現卻呈現利多出盡，受惠指標股易飛網（2734）、鳳凰（5706）、五福（2745）盤中跌停，山富（2743）、雄獅（2731）股價重挫，航空股則是另一大受災區，長榮航（2618）、華航（2610）股價崩跌，盤中打落跌停，興櫃股的台灣虎航（6757）盤中更是大跌12%。

法人表示，市場先前過度期待解封行情，如今國門正式打開、0+7上路、組團禁令解禁，觀光股由「本夢比」回歸到「本益比」，雖然旅行社禁團令解禁後，出國人次較疫情期間呈現爆發成長，但受航班限制，回到疫情前的鼎盛時期仍有一段路要走，且觀光股目前股價早已回到疫情前，甚至更高，若要續漲勢必需要業績進一步支持。

2019年台灣出國旅遊1710萬人次，個人旅遊佔65%，團體旅遊佔35%，國人2019 年旅遊支出平均每次4.78萬元。法人分析，由於疫後旅費大漲超過三成，價格上漲，量就下來，加上通膨恐衝擊民生消費乃至於旅遊支出，旅行社股的後續業績表現值得觀察。

至於航空股則受貨櫃運費大跌影響，法人表示，去年航空好是因海運運價大漲且塞港，業者急著出貨而改空運，空運因載貨大賺，全球去年只有臺灣跟韓國的航空賺錢，如今貨櫃運費大跌且持續縮水，航空將失去這部分的市場，賺錢的金雞母飛了，造成股價反應。

疫情 觀光

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