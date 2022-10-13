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限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

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限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今日盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股今日盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股昨(12)日雖收盤站上萬三關卡，今(13)日在投資氣氛仍呈觀望之下，盤中再度跌破萬三關卡並再創近期新低點。

雖然美股昨日稍微止穩，台積電ADR收紅，投資人對台積電（2330）法說會釋出訊息抱持樂觀態度，但擔心外資仍有賣超壓力，不敢貿然進場，加以美國財報周陸續要公布大廠業績，投資人不願此時進場押注，導致10點12分左右，大盤指數跌破萬三關卡。

今日世芯-KY（3661）及創意（3443）再度走弱，長榮航（2618）及華航（2610）跌停讓解封行情動搖，國泰金（2882）、台塑（1301）及中租-KY（5871）等權值股也疲軟，讓大盤指數向下探底，跌破萬三關卡後，仍向下走低至12,937.70點創近期新低。

第一金投顧說，操作若是以短線的角度，可將空手行為納入操作考量內，確實執行停損停利機制。選股可挑選產業趨勢向上、低本益比、法人持股⽔位偏低的族群類股逢低布局，資⾦仍需嚴格控管不可躁進。

台積電

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