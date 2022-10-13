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證交所審議通過復華投信標普500成長指數ETF標的指數資格認可

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所（下稱證交所）審議通過復華證券投資信託股份有限公司申請標普500成長指數(S&P 500 GrowthIndex)資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，標普500成長指數(S&P 500 GrowthIndex)由S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編製及維護。標普500成長指數透過計算母指數標普500指數(S&P 500 Index)指數各成分股之成長因子及價值因子分數後，挑選在成長因子(包含三年每股營收成長率、三年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面)表現較顯著的公司。指數採自由流通市值加權，現有成分股計240檔。

證交所表示，目前上市ETF總計140檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

標普 證交所

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