證交所審議通過元大證券ETN標的指數資格認可

臺灣證券交易所審議通過元大證券股份有限公司申請臺灣指數公司臺灣期貨交易所發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數資格認可，為市場首檔期權策略型指數申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，臺灣指數公司臺灣期貨交易所發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數由臺灣指數公司編製及維護。該指數透過掩護性買權策略，表彰長期持有臺灣證券交易所發行量加權股價指數（加權指數）成分股組合與現金股息再投資，並賣出價外5%臺指買權契約增添權利金收益，俟該買權契約到期結算，於同日新的近月價外5%臺指買權契約建倉所累積的績效表現。

證交所表示，召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商發行ETN需經證交所審查及金融監督管理委員會同意，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。