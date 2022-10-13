各方衝突加劇 債市資金買氣延續

過去幾個交易日全球股市上沖下洗，處於對主要央行將轉鴿或偏鷹的猜測中，儘管澳洲央行意外僅升息一碼，但美國公佈的九月就業報告優於預期。再加上超微發布財測預警、拜登政府宣布對中國大陸獲取美國晶片技術實施新的限制，以及南北韓、俄烏衝突加劇等利空，MSCI全球股市漲幅收斂為0.79%，連帶壓抑利差型債市表現，保守型公債則續黑，美元震盪走堅。

美國九月就業報告澆息市場風險偏好氣氛，股市資金流入規模較前週縮小。根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金淨流入67.16億美元，流入美國股市僅1.30億美元，全球型ETF流入規模達25.18億美元佔最多數。中國大陸、亞太、歐洲則持續有少量流入。產業ETF部份，近週淨流入的前三大產業為：能源、非核心消費、原物料；淨流出的前三大產業為：公用事業、不動產、核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰爭及美中緊張情勢升溫，加劇市場波動。進入十月中旬，除了持續關注景氣、通膨及政策走向之外，即將登場的財報及財測也將牽動投資人敏感神經，預期個別產業及個股表現差異大。根據FactSet預估，2022年第三季史坦普500大企業獲利預估年增率為2.4%，較六月底預估的9.9%下調，將是2020年第三季(-5.7%)以來最低增幅，在20家已公布財報的企業中，提及勞動成本、供應鏈破壞及強勢美元對營收、獲利或淨利潤率造成負面影響的企業比例超過一半，增添股市下行壓力。

富蘭克林證券投顧建議，在市場極度恐慌時，已進場投資人宜以靜制動、保持耐心，現階段建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，應對市場各種情境。考量景氣下行壓力，債券殖利率墊高具投資吸引力，建議可先留意美國政府債或美元計價全球複合債券型基金的防禦機會。股市部份，可留意基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金等抗景氣循環題材，至於生技或科技產業短期波動仍大，建議採取長期定期定額策略參與創新商機

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會持續升息後，實質利率轉正有利債券資產，殖利率攀高後的債券投資機會浮現。至於股票部位，則要密切留意景氣動能觸底及聯準會升息終點的訊號，現階段偏好在美國市場尋求價值型與品質兼重的防禦性產業。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，面臨頑固的通膨，聯準會需維持鷹派政策，可能會犧牲經濟成長來遏止通膨，現階段採取防禦配置是合適的策略。上半年再生能源股票隨成長股大幅修正，近期市場氛圍轉變，對再生能源長期展望正向，儘管經濟放緩可能壓抑能源需求，俄烏戰爭加劇能源供應吃緊並支持能源價格維持高檔，許多能源商增加產量有利能源運輸基建前景，預期未來在能源基建比重將維持高檔。

澳洲央行僅升息一碼為債市帶來些許曙光，儘管聯準會官員仍鷹氣逼人，美國十年期公債殖利率雖再攀升但未升至前波盤中高點(4%)，資金持續流入債市資產。除了新興市場當地債有小幅流出1千1百萬美元外，其餘各市場或債券類別均為淨流入。過去一週整體固定收益型ETF資金流入54.05億美元，仍以回流美國債市29.28億美元為主。就債券類別，投資級債ETF資金流入43.42億美元持續居C位主流，新興市場債和非投資級債則有4.42億美元、17.13億美元的資金回流 。此外，就美國投資公司協會(ICI)資料顯示，截至10/5美國貨幣基金規模為4.58兆美元，較前週小跌0.26%。

富蘭克林美盛全球多重策略基金經理人肯尼思·里奇表示，目前通膨雖仍在高檔，但並沒有其他的不均衡現象，企業或個人沒有過度槓桿，財務體質穩健，這與過去經濟衰退的情境不同。一旦通膨問題解決，經濟和企業獲利仍可持續擴張，即便經濟陷入衰退也將是輕微的。許多企業在疫情的封鎖期間仍保有獲利基礎，預期投資級企業違約率可望維持在低水位；非投資級債的違約率雖然上升(目前僅約2%)，但預期不會像過去循環達到8～10%甚至更高，市場價格已過度反映可能的違約風險。