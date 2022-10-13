台股開盤上漲27點 台積電開盤價400.5元上漲3元

台股今(13)日開盤上漲27.16點，開盤指數13,108.4點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價400.5元。

群益投顧說，美國對大陸半導體管制再升級，低基期的群聯（8299）逆勢上漲，高基期的世芯-KY（3661）、創意（3443）苦吞二根跌停，格局偏弱；但搶跌深反彈意願轉積極。操作可挑跌深題材(業績)股，進退相對具優勢。

周三(12日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌28.34點、跌幅0.1%，那斯達克指數下跌0.09%，標準500指數下跌0.33%，費半指數下跌0.9%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布9月FOMC會議紀要，為實現物價穩定的政策目標，官員認為，需要採取並維持更緊縮的政策立場，雖然就業市場逐步降溫，但官員仍有決心持續升息；許多官員指出一旦政策達到足夠緊縮的水準，應讓政策維持不變一段時間；許多官員強調政策不夠緊縮的代價大於過度緊縮；一些官員表示隨著政策愈加緊縮，適度調整緊縮幅度可降低對經濟展望帶來的負面影響。

三大法人周三集中市場合計賣超166.8億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超166.4億元，投信買超6.7億元，自營商(自行買賣)買超2.9億元，自營商(避險)賣超10.1億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單減少1,700口至2,287口，十大交易人與特定法人合計賣出1,303口。週選支撐與壓力區落在12,900至13,200點，P/C Ratio升至0.68，整體籌碼中性偏空看待。