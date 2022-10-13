聽新聞
test
0:00 / 0:00
【早晨財經速解讀】 9月富邦金虧損、兆豐產險重賠…壽險獲利腰斬 台積電法說見真章
美國9月生產者物價指數（PPI）漲幅高於預期，暗示通膨壓力還需一段時間才會緩和，且將使美國聯準會（Fed）繼續維持激進升息路線。
美國勞工部12日表示，9月最終需求PPI較前月上漲0.4%，為三個月來首次上漲，和去年同期相比則上漲8.5%，也高於預期的8.4%。
剔除波動性大的食品和能源的9月核心PPI較前月上漲0.3%，和去年同期相比則上漲7.2%。彭博訪調經濟學家的中位數預測為PPI月比上漲0.2%，核心PPI上漲0.3%。
金管會擴大限空令，昨（12）日台股卻持續下挫，盤中一度跌破萬三關卡，金管會主委黃天牧坦言，這次很多灰犀牛和黑天鵝都跑出來，任何限制空方的手段都是干預市場，金管會需要「與時俱進、循序漸進」的處理，如目前大家最喜歡談的是平盤下禁止放空的「禁空令」。
黃天牧說，對股市波動，都有一套循序漸進的程序，需依股市變動、採取合乎比例原則方式處理，至少釋放出在不同階段政府關心股市的態度，股市不好時，措施會更強烈。
台積電（2330）將在今（13日）舉行法說會，是市場判讀半導體市況的重要風向球。綜合高盛、摩根大通、花旗、摩根士丹利、野村等五大外資券商的看法，台積電本次法說會聚焦五大議題，包括營收和毛利率趨勢、如何看終端需求前景、各類半導體庫存去化狀況、成熟製程擴產計畫，以及3奈米進度。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言