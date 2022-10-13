【早晨財經速解讀】 9月富邦金虧損、兆豐產險重賠…壽險獲利腰斬 台積電法說見真章

美國9月生產者物價指數（PPI）漲幅高於預期，暗示通膨壓力還需一段時間才會緩和，且將使美國聯準會（Fed）繼續維持激進升息路線。

美國勞工部12日表示，9月最終需求PPI較前月上漲0.4%，為三個月來首次上漲，和去年同期相比則上漲8.5%，也高於預期的8.4%。

剔除波動性大的食品和能源的9月核心PPI較前月上漲0.3%，和去年同期相比則上漲7.2%。彭博訪調經濟學家的中位數預測為PPI月比上漲0.2%，核心PPI上漲0.3%。

金管會擴大限空令，昨（12）日台股卻持續下挫，盤中一度跌破萬三關卡，金管會主委黃天牧坦言，這次很多灰犀牛和黑天鵝都跑出來，任何限制空方的手段都是干預市場，金管會需要「與時俱進、循序漸進」的處理，如目前大家最喜歡談的是平盤下禁止放空的「禁空令」。

黃天牧說，對股市波動，都有一套循序漸進的程序，需依股市變動、採取合乎比例原則方式處理，至少釋放出在不同階段政府關心股市的態度，股市不好時，措施會更強烈。

台積電（2330）將在今（13日）舉行法說會，是市場判讀半導體市況的重要風向球。綜合高盛、摩根大通、花旗、摩根士丹利、野村等五大外資券商的看法，台積電本次法說會聚焦五大議題，包括營收和毛利率趨勢、如何看終端需求前景、各類半導體庫存去化狀況、成熟製程擴產計畫，以及3奈米進度。