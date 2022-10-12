美股四大指數開低翻紅 台指期夜盤重返平盤之上

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

雖然美國9月生產者物價指數（PPI）漲幅高於預期，導致台指期夜盤一度由紅翻黑，不過，美股四大指數開低翻紅，帶動台指期夜盤急拉，重返平盤之上。

在籌碼面，三大法人現貨賣超166.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,538口，使留倉部位轉為淨空單2,007口，其中，外資淨多單減少1,700口至2,287口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少978口至1,595口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在13,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.59升至0.68。VIX指數下跌0.2至21.18。

展望後市，法人認為，現階段技術面及資金面均呈現偏空格局，預料行情暫難擺脫震盪偏弱走勢，而明日的台積電及法說會、美國CPI數據為市場關注焦點，以及美國財報陸續登場，將牽動後市走向。

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