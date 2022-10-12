快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

復華投信標普500成長指數ETF 指數資格認可過關

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

臺灣證券交易所今(12)日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過復華投信申請「標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)」係由S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編製及維護。「標普500成長指數」係透過計算母指數標普500指數(S&P 500 Index)指數各成分股的成長因子及價值因子分數後，挑選在成長因子(包含三年每股營收成長率、三年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面)表現較顯著的公司。指數採自由流通市值加權，現有成分股計240檔。

證交所表示，目前上市ETF總計140檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

標普 證交所

延伸閱讀

上市公司9月營收年增10% 百貨觀光業受惠解封商機

證交所宅在家學習網 10月推各類ETF金融商品說明

證交所徵才 報名活動開跑

「證」在找你！證交所徵才報名開跑

相關新聞

自嘲「我們就像棋子」專家：只因半導體還有利用價值

寒冬已至，地獄級難度該如何破關？

台積電跌破400關 台股下跌24點收13,081點

台積電（2330）明日即將召開法說會，然而今（12）日股價疲弱，不僅殺破400元大關，更壓低大盤表現，加權指數一度跌破萬...

台股殺聲隆隆 盤中黑轉紅 金融、記憶體族群支撐

受到那斯達克指數、費城半導體指數收黑影響，加上台積電ADR暴跌，盤面上恐慌情緒再度升溫，今（12）日加權指數跌破萬三，盤...

美中晶片戰 台灣恐是最慘地緣政治受害者！謝金河：半導體成今年資本市場慘業

國ＣＢＳ在《60分鐘》的節目裡，深入專訪高齡逾九旬的台積電前董事長張忠謀，主持人LESLEY STAHL提問，並與張創辦人有一番精采對話，這背後也揭開了新一輪凶險萬狀的晶片戰爭序幕。

零股周年慶來了？台積電今現3字頭 網曝：還有得跌 380點不遠

網友在PTT分享台股這波重挫潮，形容就像是台股零股族的周年慶，「昨天台積電零股幾乎都是穩穩贏盤價」，認為「散戶可溢價加碼」，簡直是「台積電周年慶大特價，周年慶比的是什麼？當然是價格，優惠還要更優惠，零股大軍準備好了嗎？」。

影／台股大跌 黃天牧：投資留意基本面也要注意風險

台股昨天暴跌596點，金管會緊急宣布打擊空方措施。金管會主委黃天牧上午前往立院備詢，會前受訪時表示，台股仍有基本面，對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。