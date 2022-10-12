快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

市場首檔期權策略型指數申請案 元大證券ETN過關

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

證交所今(12)日召開ETN標的指數資格認可會議，審議通過元大證券申請「臺灣指數公司臺灣期貨交易所發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」資格認可，為市場首檔期權策略型指數申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司臺灣期貨交易所發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」係由臺灣指數股份有限公司所編製及維護。該指數係透過掩護性買權策略，表彰長期持有臺灣證券交易所發行量加權股價指數（加權指數）成分股組合與現金股息再投資，並賣出價外5%臺指買權契約增添權利金收益，俟該買權契約到期結算，於同日新的近月價外5%臺指買權契約建倉所累積之績效表現。

證交所表示，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商發行ETN需經證交所審查及金融監督管理委員會同意，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

臺灣期貨交易所 證交所

延伸閱讀

證交所宅在家學習網 10月推各類ETF金融商品說明

《東協智財系列》印尼專利法制介紹：「專利」與「簡易專利」之權利要件與權利取得程序

《IP小辭典》專利申請案撤回

證交所參加WFE年會 攜手各國促進金融市場健全與韌性

相關新聞

自嘲「我們就像棋子」專家：只因半導體還有利用價值

寒冬已至，地獄級難度該如何破關？

台積電跌破400關 台股下跌24點收13,081點

台積電（2330）明日即將召開法說會，然而今（12）日股價疲弱，不僅殺破400元大關，更壓低大盤表現，加權指數一度跌破萬...

台股殺聲隆隆 盤中黑轉紅 金融、記憶體族群支撐

受到那斯達克指數、費城半導體指數收黑影響，加上台積電ADR暴跌，盤面上恐慌情緒再度升溫，今（12）日加權指數跌破萬三，盤...

美中晶片戰 台灣恐是最慘地緣政治受害者！謝金河：半導體成今年資本市場慘業

國ＣＢＳ在《60分鐘》的節目裡，深入專訪高齡逾九旬的台積電前董事長張忠謀，主持人LESLEY STAHL提問，並與張創辦人有一番精采對話，這背後也揭開了新一輪凶險萬狀的晶片戰爭序幕。

零股周年慶來了？台積電今現3字頭 網曝：還有得跌 380點不遠

網友在PTT分享台股這波重挫潮，形容就像是台股零股族的周年慶，「昨天台積電零股幾乎都是穩穩贏盤價」，認為「散戶可溢價加碼」，簡直是「台積電周年慶大特價，周年慶比的是什麼？當然是價格，優惠還要更優惠，零股大軍準備好了嗎？」。

影／台股大跌 黃天牧：投資留意基本面也要注意風險

台股昨天暴跌596點，金管會緊急宣布打擊空方措施。金管會主委黃天牧上午前往立院備詢，會前受訪時表示，台股仍有基本面，對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。