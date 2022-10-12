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2024Q1起 上市公司財報出爐須先公告董事會召開日期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

為提升資訊透明度，臺灣證券交易所今(12)日宣布，自2024年第1季財務報告起，上市公司應事先公告各季財務報告或年度自結財務資訊之董事會召開日期。

為提升資訊透明度、與國際市場接軌提升競爭力暨維持公平及有秩序的證券市場，證交所修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，規範上市公司辦理財務報告或年度自結財務資訊提董事會之召集通知時，應同時發布重大訊息公告董事會召開日期，惟考量給予上市公司足夠因應作業時間，自2024年第1季財務報告開始適用。

另為維護股東權益，倘公司董事長或總經理遭通緝者，應發布重大訊息說明相關事宜俾股東知悉，修訂規定以茲上市公司遵循辦理，自即日起實施。

上市公司 股東

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